Nën moton “Festat duan dashuri”, në 28 qendrat e përkujdesit që ndodhen në të gjithë vendin u organizuan festa dhe u shpërndanë dhurata për fëmijët, të moshuarit, jetimët apo personat me aftësi të kufizuar. Kryeministri Rama dhe çdo anëtar i kabinetit qeveritar ishte pranë një qendre për të shprehur solidaritetin dhe dhënë mesazhin e përkujdesjes ndaj njerëzve që kanë më shumë nevojë. Aktiviteti u zhvillua nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ndërkohë që thirrjes për organizime festash e dhuratash iu bashkuan organizata joqeveritare dhe mediat kryesore në vend. Kryeministri, Edi Rama ishte në Shtëpinë e të Moshuarve në Tiranë, ndërsa ministri, Blendi Klosi ishte pranë Shtëpisë së të Moshuarve në Poliçan, ndërsa në fjalën e tij, u përqendrua edhe njëherë te paketa e solidaritetit, për pensionistët. “Paketa e solidaritetit që kryeministri Rama përgatiti për këtë fundvit është në masën më të madhe për pensionistët. 6.000 lekë jepen për çdo pensionist për festat e fundvitit dhe po ashtu kemi 100 milionë dollarë rritje rrogash dhe pensionesh për vitin tjetër”, – u shpreh Klosi. Ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, ishte në Qendrën e Zhvillimit Rezidencial në qytetin e Durrësit, nga ku përcolli urimin e tij me rastin e festive të fundvitit për të gjithë fëmijët me aftësi ndryshe. I shoqëruar edhe nga kryetari i bashkisë, Vangjush Dako, Beqaj u njoh me disa prej punimeve të bëra nga fëmijët e kësaj qendre, ndërsa ndoqi edhe aktivitetin e organizuar prej tyre me rastin e festave të fundvitit. Ndërkaq, ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Edmond Panariti, ishte në Qendrën Polivalente Ditore për të Moshuarit në Kamëz, për të cilën dhuroi edhe 60 pako, kryesisht me ushqime. Gjatë bisedimit me të moshuarit që qëndrojnë gjatë ditës në këtë qendër, Panariti foli për kontributin e tyre në këtë vend, për edukimin që iu kanë bërë brezave, ndërsa tha se do të kërkojë shtimin e qendrave të tilla.