10 Jan 2017Posted by us er

Pas “Topit të Artë”, Kristiano Ronaldo ka koleksionuar dhe çmimin e dytë më të madh individual, atë që jep FIFA dhe që pas ndarjes me “Topin e Artë”, do të quhet “The Best”. Ronaldo ka kurorëzuar një vit të jashtëzakonshëm me arritje personale, duke udhëhequr Realin dhe Portugalinë drejt trofeve më të lakmuar në kontinent. Sa u takon futbollit të femrave, trofeun individual e ka fituar lojtarja e Hujston Desh dhe përfaqësueses amerikane, Karli Jold. Gjithashtu, FIFA ka prezantuar formacionin më të mirë për vitin 2016. Në ceremoninë që u zhvillua në Zyrih ra në sy dominimi i futbollistëve të Real Madridit, që përfaqësohen nga 5 lojtarë, e ndjek Barcelona me 4. Formacioni i vitit 2016 është i përbërë nga Nojer, Dani Alvesh-Pike- Ramos-Marselo, Modriç-Kros-Iniesta, Mesi-Suarez-Ronaldo. Ndërkohë, çmimin e trajnerit të vitit e ka fituar Klaudio Ranieri, që arriti të shpallet kampion në Premier Ligë me Leisterin. Një çmim i veçantë u dha për ekipin brazilian të Çapekoenses, viktimë e një aksidenti ajror tragjik pak javë më parë, teksa FIFA i akordoi çmimin ‘Fair-Play’. Ndërkohë, goli më i bukur u shpall ai i shënuar nga Mohd Faiz Subri në kampionatin malajzian. Subri ekzekutoi nga një distancë e largët një goditje dënimi, duke i dhënë topit një efekt të pabesueshëm.