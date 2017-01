Vendimi i FIFA-s për të zgjeruar nga 32 në 48 numrin e skuadrave pjesëmarrëse në një kampionat botëror duke filluar nga kompeticioni që do të zhvillohet në vitin 2026, ka bërë që media të ndryshme të hedhin hipotezat e para se si do të jetë një turne i tillë me 48 ekipe përfaqësuese, 16 më shumë sesa aktualisht. FIFA ka zyrtarizuar gjithashtu edhe vendimin se do të jenë 16 grupe me nga 3 skuadra, ku dy të parat e çdo grupi do të kualifikohen në raundin e 1/16-ave. Në një Botëror me më shumë skuadra edhe shanset e Shqipërisë për të siguruar një pjesëmarrje historike në këtë kompeticion do të rriteshin ndjeshëm, megjithatë sipas gazetës “Marca”, ky format do t’u vijë më shumë në ndihmë kontinenteve të tilla si Afrika, Azia dhe Amerika e Veriut, sepse Europa do të përfitonte vetëm 3 vende më tepër, nga 13 që ka aktualisht. Sipas gazetës spanjolle, Azia do të kishte 8 vende plus 1 në play-off, ashtu si edhe Afrika. Amerika e Jugut dhe Amerika e Veriut do të përfitonin nga 2 vende shtesë, ndërkohë Brazili si skuadra që e ka fituar më shumë herë do të kualifikohej automatikisht. Një vend do ta fitonte edhe Oqenia me Zelandën e Re, që mund të marrë pjesë në çdo Botëror duke pasur parasysh nivelin e dobët të skuadrave me të cilat ndeshet.