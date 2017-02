07 Shk 2017Posted by us er

Një gol me goditje dënimi i Franc Veliut dhe diagonalja e saktë e Tomislav Bushiçit i kanë mjaftuar Flamurtarit për të thyer Luftëtarin në një derbi tradicional të jugut. Vlonjatët kërkonin të riktheheshin te suksesi pas dështimit në Kupë ndaj Besëlidhjes, ndërsa gjirokastritët, që janë surpriza e vërtetë e këtij sezoni, donin të ruanin ecurinë pas triumfit me Partizanin. Por, në një fushë të kthyer në moçal nga reshjet, ia kanë dalë mbanë të zotët e shtëpisë, kur Franc Veliu do të ekzekutojë saktë me të majtën një goditje dënimi dhe kroati Bushiç në sekondat e fundit të pjesës së parë vendos në siguri rezultatin. Luftëtari përpiqet të ndryshojë diçka në pjesën e dytë, por goli i Rrocës në të 63′-ën nuk do të mjaftojë.