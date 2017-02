Nga: Taulant Hatia*

Në çdo kohë, vend e popull, dielli ka qenë përherë i pandarë nga mitet, legjendat, besimet e adhurimet e lashta e të reja. Egjiptianët, asirianët, fenikasit, grekët e lashtë e romakët, të gjithë e kanë adhuruar diellin si hyjni, nuk kanë bërë dallim as ilirët, kurse në Indi, dielli vazhdon të nderohet ende dhe sot. Afrika ka qenë gjithmonë qendra e adhurimit të diellit, kurse spanjollët e gjetën të njëjtin kult në Peru apo Meksikë. Dielli është krijuesi, dhuruesi i jetës, ai që sheh dhe që di gjithçka, drita dhe pastërtia. Në këto adhurime të lashta, dielli dhe hëna janë konsideruar si qenie të gjalla.

Dijetari latin Martianus Capella i thur kështu himn diellit: “Bota e tërë të adhuron me një numër të madh emrash të ndryshëm”.

Po nga rrjedhin këta emra të ndryshëm të diellit? Po origjina e fjalës shqipe “diell”, cila është?

Emri i diellit, i burimit të jetës, duhet të jetë i njëkohshëm me rrokjet e para të shqiptuara nga njeriu. Fjala “diell” është nga më të vjetrat e çdo gjuhe dhe, kur kthehemi pas më mijëvjeçarë, ngjashmëria mes gjuhëve të vjetra del në pah më e qartë se në gjuhët e sotme. Se sa e madhe apo e vogël është ngjashmëria apo lidhja, kjo është një çështje që nuk mund të zgjidhet duke i kënaqur të gjithë. Megjithatë, këtu po përpiqem të gjej burimin e fjalës me të cilën njeriu thërret burimin e jetës, diellin.

Qasja më e pranuar sot është kthimi te gjuha indo-evropiane, pararendësja e gjuhëve të Evropës, një pellg i përbashkët fjalësh i krijuar duke u kthyer pas e duke rindërtuar fjalët e vjetra, mbështetur në fakte, zbulime, dukuri gjuhësore.

Në gjuhësinë e dy shekujve të fundit, pranohet se gjuhët indo-evropiane kanë pasur një paraardhëse hipotetike të përbashkët të quajtur proto-indo-evropiane (PIE). Rrënjët e fjalëve PIE janë morfema bazike me kuptim leksikor. Duke u shtuar prapashtesat, këto formojnë rrënjët dhe, me mbaresat, formojnë emrat e foljet.

Pikërisht fjala proto-indo-evropiane për diellin është pranuar të jetë suel ose sohul, një prototip i gjinisë asnjanëse, prej të cilit rrodhi më pas fjala diell në gjuhën vedike: suvar/svar, avestane: hvare, gotike: sauil dhe latine: sol.

Figura më poshtë tregon si ka rrjedhur fjala diell në gjuhë të ndryshme, të vjetra e të reja, nga kjo rrënjë.

Ndërkohë që, në të gjitha gjuhët e vjetra e të reja, duket qartë ruajtja (me ndryshime të vogla) e rrokjes së parë su- (ose so-) nga rrënja proto-indo-evropiane, fjala shqipe diell duket se nuk e ka ruajtur këtë veçori.

Në fakt, su- në rrënjën PIE të fjalës duket se jep d- në shqip. Nëse në rrënjën suel, zëvendësojmë su- me d-, marrim del.

Po a është i zakonshëm ky “shndërrim” në gjuhën shqipe?

Për ta krahasuar, na vijnë në ndihmë fjalë të tjera nga gjuha PIE, të cilat fillojnë me su-. Kështu, fjala shqipe djersë (dirsë) në PIE është suid-r ose suejd-. Fjala shqipe dergj(em), në PIE është suorg- ose suerg-. Është për tu theksuar se kjo dukuri e mutacionit fonetik është studiuar dhe analizuar qysh një shekull më parë nga gjuhëtarët Majer dhe Pedersen.

Nga e njëjta rrënjë vedike svar (i shndritshëm), prej nga rrjedh fjala sanskrite svarjas (më vonë surjas) = diell, e ka origjinën edhe mbiemri grek óåßñéïò (seirios) = i ndritshëm që përdorej nga poetët e lashtë për të thirrur diellin (ò Óåßñéïò = ai që shkëlqen), apo edhe vetë emri i diellit, helios, së bashku me variacionet dialektore.

Germat e para su- të fjalës diell në PIE duhet të jenë kthyer në d-në e fjalës pellazgo-iliro-shqipe shumë herët, aq herët sa varianti me d, që ruan sot shqipja, hyri në gjuhë të tjera në këtë formë të ndryshuar, për të përshkruar dritën, shkëlqimin apo perënditë e dritës e të diellit. Madje kjo, në shkallë aq të gjerë e të qëndrueshme, sa mund të merret fare mirë fjala shqipe si bazë në vend të asaj indo-evropiane, për të shpjeguar fjalët e dritës, ditës, shkëlqimit, në këto gjuhë. Ja disa shembuj:

Shumere: dalla – e ndritshme; di – shkëlqej

Sanskrite: di – shkëlqej; dina – ditë

Latine: dius – qiellor, i ndritur

Helene: dios – shkëlqyer, hyjnor

Irlandeze e mesme: dellrad – rrezatim; dia – ditë

Angleze e vjetër: deal(l) – i shkëlqyeshëm, rrezatues

Norvegjeze e vjetër: Dellingr – zoti i mëngjesit, ati i ditës

Etruske: Tin ose Tinia – hyu i qiellit

Armene: delin – i verdhë

Proto-altaike: dilo – diell, cikli i diellit, vit (turke, uzbeke, turkmene, kirgize, kazake: zhil – vit)

Proto-kartveliane: dil (gjeorgjiane: dila – mëngjes)

Hinduse: Aditi – hyjnesha ruajtëse e dritës

Shembujt janë aq të qartë dhe të bollshëm, sa mjaftojnë për të mbështetur tezën se ishte fjala e lashtë shqipe diell ajo që shtegtoi dhe u huazua nga popuj fqinj apo të largët. Megjithatë, po ndalem pak më gjatë te krahasimi i hershmërisë me fjalën përkatëse të greqishtes së vjetër. Tri dëshmi gjuhësore na vijnë në ndihmë.

Së pari:

Në qendër të arkipelagut të Cikladave, në ujërat e Greqisë së sotme, gjendet ishulli me rëndësi arkeologjike Delos. Disa gjuhëtarë janë përpjekur ta shpjegojnë prejardhjen e emrit ÄÞëïò (Delos) duke e lidhur, me të drejtë, me fjalën çëéïò (elios), sepse Delosi njihet ndryshe si Ishulli i Diellit. Autori i lashtësisë Isidori Hispalensis, në Librin XIV për origjinën e fjalëve, shkruan:

Delos insula in medio Cycladum sita. Et dicta Delos fertur, quod post diluvium, quod Ogygi temporibus notatur, cum orbem multis mensibus continua nox inumbrasset, ante omnes terras radiis solis inluminata est; sortitaque ex eo nomen, quod prima manifestata fuisset visibus; nam DELON Graeci manifestum dicunt.

Shqipërimi:

Ishulli Delos gjendet në qendër të Cikladave. Thuhet se, pas përmbytjes së madhe, që ndodhi në kohën e Ogygit, me shumë net në mes të një terri të vazhdueshëm, por para të gjitha pjesëve të tjera të tokës, Delosi u ndriçua nga rrezet e diellit; prej nga e ka marrë dhe emrin, ku ndodhi kjo gjë për herë të parë; ndaj edhe DELON u quajt nga grekët.

Megjithëse fjala “greke” çëéïò (elios) ngjan me ÄÞëïò (Delos), duhet thënë se nuk është e njëjta. Përputhjen më të saktë me emrin e ishullit e jep fjala shqipe diell.

Por diell ndryshon pak nga ÄÞë-ïò, sepse përmban ie në vend të Þ. Në fakt, vlera zanore e shkronjës ç është diçka mes i-së dhe e-së së gjatë, që fare mirë shprehet në shqip nga diftongu ie. Kështu, kuptimi fillestar i ÄÞë-ïò ka qenë diell, fjala shqip për diellin. Dhe, po kështu fjala, tjetër e quajtur “greke” äçëüù (dilo), kuptimi i së cilës është: nxjerr në dritë, sqaroj. Në këtë mënyrë, fjalët greke äçëïé, äÞëïí nuk janë tjetër veçse derivate të fjalës diell.

Së dyti:

Edhe pse tradita epike e nxjerr Helenën si mbretëreshë njerëzore të Spartës, në Lakoni ajo adhurohej si perëndeshë. Njësoj edhe në Rodos, ku Heliosi ishte kryeperëndia. Prandaj, ka më tepër mundësi që Helena njerëzore ta ketë marrë emrin nga Helena perëndeshë dhe jo e kundërta.

Në dy përkushtime të gjetura në Lakoni, emri Helena është shkruar me një digama FåëÝíá (Veléna), çka e përjashton që ky emër të rrjedhë nga óÝëáò (selas) – ndriçim, apo óåëÞíç (selene) – hëna. Ka mundësi që emri më i vjetër të ketë qenë Suelena, me mbaresën -na, aq tipike për emrat indoevropianë dhe ilirë të hyjnive apo njerëzve. Dhe kjo na nxjerr përsëri te rrënja suel, që nuk është tjetër veçse fjala diell me format e saj suvar/svar në gjuhën vedike, hvare, ndriçimi i diellit, në avestane, folja svarati, ndriçoj, rrezatoj, dhe fjala shqipe diell, më tej akoma suelan në anglishten e vjetër, që do të thotë djeg, schëelen (shvelen) në gjermanisht, svilti në lituanisht, ngjashmëri të vëna re prej kohësh.

Kjo bën që Helena, në origjinë, të ketë qenë perëndesha e dritës së diellit apo, sikur të më lejohej të shpikja një fjalë për të, me prapashtesën ilire -ona të emrave femërorë, Diellona. Si emër njeriu, është ruajtur tradicionalisht në Shqipërinë Veriore në variantin Dila ose, në formë më moderne, Diellza.

Së treti:

Edhe emri i hyut helen të diellit Áðóëëùí (Apollon), bashkë me variacionet dialektore ÁðÝëëùí (dorik), Áðåßëùí (qipriot), Áðëïõí (thesalik) janë të lidhura të gjitha me variantin kretas ÜâÝëéïò (apo, në formën më të vjetër, të shkruar edhe kjo me digama: ÜFåëéïò (avelios) – diell). Pra, zoti i diellit, Áðóëëùí ka rrjedhur nga fjala kretase ÜFåëéïò – diell. Të gjitha variantet dialektore kanë rrjedhur nga rrënja PIE suel, e barasvlershme me diell. Dhe nuk ka si të mos vihet re edhe ngjashmëria e fjalës etruske avil (vit) me diell apo me ÜFåëé-ïò (aveli-os).

Në shumë popuj, dielli jo vetëm ka qenë mes fjalëve të para të shqiptuara, por ka qenë edhe një nga simbolet e para të vizatuara apo nga hyjnitë e para të adhuruara. Për simbolikën e diellit mes ilirëve dhe të ngjashmëve me ta, lexoni pjesën e dytë, “Dielli i Zi”, në numrin vijues.

* Taulant Hatia është gazetar, përkthyes e studiues, autor i dy librave mbi paraardhësit tanë, ilirët: “Hyjnitë ilire” dhe enciklopedia me ilustrime “Iliria, toka jonë e lashtë”.