Nga Luan Rama

Atij iu duk se po dilte nga një tunel i errët dhe i pafund. Drita e bardhë që vinte nga jashtë gati e verboi. Një shkulmë e bardhë që e mbështolli të tërë. S’kishte parë kurrë kaq shumë dritë. Sapo vuri këmbët në tokë, mori frymë thellë dhe ajri i pastër e i freskët i pishave ia mbushi gjoksin dhe sikur e solli në vete. Ndjente se ishte në një gjendje të çuditshme, të papërcaktuar, si të ishte i dehur dhe se vinte nga diku, diku larg, sikur ishte dikush tjetër dhe jo ai, Gjeto Markaj. Mbante mend se kishte udhëtuar dhe kishte parë gjëra të çuditshme, plot njerëz të panjohur, gjysmë kufoma, madje dhe fytyrën e gjyshit të tij, kthina, bujtina të çuditshme me drita të zbehta, kollona e emblema të vjetra ilire, helene, romake, epitafë mesjetare me mbishkrime të çuditshme. Vallë kishte parë ëndërr? Çfarë? Përse gjithë rapsodë mbështetur diku, të lodhur nga këngët e tyre me çiftelitë që ende mbanin në duar? Përse ata malsorë «të vrarë», që qëndronin hijerëndë si të ishin në prag të një gjame, që çuditërisht ai filloi ta shohë të gjallë tek kërcenin rëndë përballë të vdekurit dhe rrihnin gjokset, gricnin faqet, ndërkohë që gjaku u rridhte? A nuk i kishte treguar gjyshi i tij për gjithë ata të vrarë për të mbrojtur kufijtë?… Gurët, gurët e kufijve. Ç’po ndodhte kështu? Ai shkundi kokën dhe menjëherë u kujtua se duhej të thërriste kalin e tij që e kishte lidhur aty pranë, një natë më parë, në një pishë të vetmuar, pranë atij shkëmbi ku ishte ndalur në atë natë të turbull, pa yje.

– Gjog, gjog! – thërriti ai, duke dëgjuar ehon e zërit të vet. Mendoi se kali do të vinte me të dëgjuar emrin e tij, por jo, heshtja mbretëronte. Priti dhe pak të dëgjonte hingëllimën e kalit, kur papritur, shumë pranë tij, dëgjoi «krraun» e një korbi te madh e të zi që kërceu dhe gati e preku me krahët e tij, duke ndaluar diku më tutje. Ai vështroi korbin, i cili dhe ai ia kishte ngulur sytë. U habit që ishte shfaqur menjëherë aty. Vallë shenjë e keqe? – mendoi ai dhe kapi një gur duke qëlluar drejt korbit, i cili klithi sërrish dhe u largua më tutje. «Krrau, krrau…».

– He të shoftë Zana, të shoftë! – i bërtiti ai dhe u nis drejt shtegut.

S’kishte bërë një copë udhë kur në qetësinë e madhe të atij mëngjezi një uturimë e madhe, një zhurmë e tmerrshme ushtoi sipër kokës së tij. Ai ngriti kokën dhe vështroi lart në qiell, atë masë të madhe, atë qenie të çuditshme, si një shpend prehistorik që flitej nëpër legjenda, ndoshta të hekurt, që shkonte me vërtik duke vërtitur krahët e vet me shpejtësi të madhe. Menjëherë ra në tokë dhe mbuloi kokën me duar, pasi uturima ishte vërtet e tmerrshme. Dhe ashtu përmbys ndjeu zhurmën të largohej. Kur ngriti kokën, gjithçka kishte rënë në qetësi. Vallë një përbindësh, një kuçedër si ajo që i tregonte dikur nënlokja e tij?… Në qiellin e kaltërt nuk dukej më asgjë. «Po kjo ç’ishte?», mendoi ai me vete dhe u nis për të gjetur shtegun e kthimit. U kujtua se duhej të kthehej në shtëpi, pasi atje e prisnin. Dhe ai u nis. Por një gjë e habiste: pamja përreth kishte ndryshuar tmerrsisht. Një faqe e tërë e pyllit ishte xhveshur. Diku ishin nderur disa litarë hekuri. Po kjo ç’të jetë, mendoi ai. Megjithatë ishin majat e maleve dhe qafat e tyre ato që i tregonin udhën. E ndërkohë që ecte, përsëri dëgjoi «krraun» e korbit që mesa dukej e ndiqte. Ai i tundi duart dhe briti si të donte ta largonte. Nuk kishte bërë shumë udhë dhe ndërkohë e mori etja. Kur zbriti nga kodrina zbuloi rrjedhën e lumit dhe shkoi drejt tij, kur ndërkohë, papritur ai u shtang nga habia me atë urë gjigande që ishte ngritur aty, një urë hekuri, ku një qerre e rëndë, e stërmadhe, prej hekuri dhe me rrota që rrotulloheshin shkoi me shpejtësi, si një përbindësh.

– O Zot! Ja dhe një përbindësh tjetër! Ku jam kështu? – tha ai dhe vështroi sërrish nga ura.

Qerrja e hekurt, një katrahurë e vërtetë, la pas një tis pluhuri dhe gjithçka ra në qetësi. Menjëherë u ul, piu ujë me shpejtësi me grushtet e tij, duke shuar atë etje të madhe sikur të kishte javë pa pirë një pikë uji dhe u kacavjerr me këmbë e duar drejt urës. Kur mbërriti aty qëndroi përsëri i mahnitur. Po, ishte një urë hekuri. Qëndronte ashtu i tronditur nga pamja që kishte parë kur ndërkohë dëgjoi një buri dhe një qerre tjetër e hekurt që po vinte drejt tij me shpejtësi të llahtarshme. O Zot! – pëshpëriti ai. Dikush që ishte majë qerres, nxorri kokën nga një lloj kabine dhe i bëri shenjë të largohej duke sharë dhe vështruar me inat. Por ai nuk kuptoi asgjë, pasi habija e tij ishte e madhe me atë gjë që fluturonte me një shpejtësi skifteri.

– O Zoti im! Thuamë, ç’bëhet kështu? – tha ai duke ngritur sytë, sikur t’i fliste Perëndisë së tij.

«E habitshme, – mendoi ai, – këto qerre drejtoheshin nga njerëz, nga njerëz të çuditshëm! Nga vinin kështu?!»

Dhe ai shkoi nëpër urë, duke u çuditur se rruga sipër nuk ishte prej dheu, por e rrafshët, e ftohtë, e fortë. Ai u përkul, vuri dorën mbi të, pastaj veshin të përgjonte, qëlloi me grusht mbi të dhe s’po kuptonte se ç’ishte ajo shtresë e fortë. Dhe ashtu i habitur, u ngrit dhe vazhdoi, duke dalë në rrugën e madhe gjithnjë i tronditur me gjithçka që shikonte. Më së fundi, rruga e çoi drejt e në një shpat shkëmbor përballë tij, ku ishte hapur një tunel gjigand që ai s’po kuptonte se si mund të ishte çpuar mali tej për tej. Ku të çonte vallë ajo shpellë në formë gjarpëri? Përse këtu?… Ai qëndroi një çast në cep të saj, i trembur disi, hezitues, por kur pa në sfond tutje, një pikë drite, e kuptoi se ajo guvë e stërgjatë kishte një dalje, dhe u nis me nxitim. Ecte dhe shikonte anët e shkëmbit, ca llampa që bënin dritë. Më së fundi doli nga tuneli duke lëshuar një psherëtimë të thellë. Dhe ja, s’kishte bërë ende njëqind hapa kur diçka uturiu prapa tij dhe një njeri mbi diçka që lëvizte me shpejtësi, me dy rrota, i kaloi pranë dhe gati sa nuk e shtypi. Ishte dikush me trup njeriu, por me një lloj kaske. Nga vinte ky njeri me kokë hekuri? Vallë vinte nga qielli? Cili zot e kishte dërguar? Përse e kishte mbështjellë kokën ashtu?… Ai objekt lëvizës ishte zhdukur tashmë kur diçka gjigande iu shfaq përpara. Disa shtylla të mëdha hekuri, të zeza, hijerënda që ngriheshin drejt qiellit si qenie prehistorike dhe fije që zgjateshin e shkonin të ndereshin në ajër drejt një shtylle tjetër, qindra metra më larg.

– Po këto shtylla… këta litarë nëpër qiell? – pëshpëriti ai, duke vështuar gjithnjë nga ato fille që zgjateshin lart në kubenë qiellore. Papritur ai preku veten si të donte të vërtetonte se ishte vërtet ai, Gjeto Markaj, ai që ishte nisur drejt mikut të panjohur. Kur ja, përsëri «krrau» i atij korbi të çuditshëm, ai ogur i zi, që e ndiqte gjithnjë dhe s’po e linte rehat. Kërkoi të rrëmbente një gur, por toka përpara ishte e lëmuar. Dhe duke sharë ai vazhdoi më tej. Qerret kalonin andej pa pushim dhe tani po mësohej me zhurmën e tyre. Ecte rrugës dhe ja tek pikasi një bujtinë, ku ca qerre kishin ndaluar. U afrua, preku njërën nga ato dhe e kuptoi se ishin prej hekuri… Dikush kaloi aty pranë, e vështroi me habi dhe i tha:

– Ç’shikon ashtu, s’ke parë ndonjëherë makina?

– Makina?… përsëriti ai lehtë atë fjalë të panjohur.

Vështroi nga xhamat dhe pa brenda disa vende si stola për tu ulur. «Çudi» – pëshpëriti sërrish me vete dhe bëri drejt hyrjes së bujtinës. Por ndaloi papritur, duke parë nga një makinë para shkallëve që shkruante: UE. Ç’të ishte kjo? Në një tjetër shkruhej OSBE… Përse këto shkronja, mendoi ai. Përse gjithë këta flamuj ngjyra-ngjyra? Kur u afrua atje, dikush që e pa ashtu, gjithë djersë e pluhur, e mori për një mjeran, një lypës verior, dhe menjëherë i afroi disa para. Ai zgjati dorën, i mbajti një çast, i vështroi se ishin thjesht ca letra me figura dhe i fyer nga sjellja e tjetrit, shau nëpër dhëmbë, i flaku ato në rrugë dhe vazhdoi tutje.

Pak më tutje dikush po ngrinte një banderolë dhe ai e pyeti:

– Ç’po ndodh kështu ? Përse gjithë këta flamuj?

– Do hapen kufijtë… këtej e tutje s’do të ketë më kufij!

– Si kështu?… Kush vallë do të na e prekë kufirin? – tha ai me një zë të rëndë.

– Nuk e ke marrë vesh bablok! Këtej e tutje nuk do të ketë më kufij… as me Serbinë, as me Malin e Zi, as me grekët e maqedonasit… tani ne jemi në Europë.

– Europë? Cila Europë? Ajo e konsujve?…

Tjetri e pa me habi dhe e mori për të marrë.

Gjeto qëndroi i tronditur dhe pa tutje maleve. Ai e dinte se ku ishte kufiri, ja atje tej. Shumë luftra ishin bërë në atë vend. Shumë këngë ishin kënduar për gurët e kufijve. Bora ende zbardhte tutje. Tashmë duke parë majëmalet e njohu udhën dhe e kuptoi se s’duhej të ishte larg nga fshati i tij. Mjaftonte të kapërcente Qafën e Thiut. Dhe u nis. Korbi tutje e ndiqte gjithnjë. «Krrau», «krrau»…

Koha ishte plot diell. Diku, duke iu afruar fshatit të tij, dëgjoi të vinte eho e kambanave. «Me sa dukej malsorët po dalin nga mesha», mendoi ai. Që tutje dalloi që kisha tashmë nuk ishte prej druri, siç e kishte lënë një ditë më parë kurk ishte lënë kullën e tij, por prej guri dhe ishte ndërtuar majë një shkëmbi. Shumë të papritura po shikonte Gjeta atë ditë. Njerëzit që e shikonin, dukeshin të habitur dhe Gjeta pyeste veten se përse e shikonin në atë mënyrë. Dhe vërtet, ai s’po njihte asnjë nga këta njerëz, që çuditërisht nuk ishin më me rrobat malsore, por shumica ishin me rroba të tjera, si ato të konsujve të Europës. Madje dhe gratë, të cilat kishin disa lloj tirqesh të lëmuara dhe tepër të holla dhe jo prej shajaku të trashë. Tashmë e dalloi dhe sheshin e fshatit të tij, me arrën e madhe shekullore në mes. Por përsëri, shumë gjëra kishin ndryshuar përreth. Më tutje pa konturet e kullës së tij. Ishte po aty, në të njëjtin vend, në Bardhok. Ishte i gëzuar por dhe mjaft i lodhur, aq sa këmbët nuk po i shtyheshin më. Dhe ja ku ndaloi para disa fëmijëve që po loznin me ca lëmshe të çuditshme që kërcenin. Dhe një nga ato lëmsha ra papritur pranë këmbëve të tij.

– Ma hidh topin axhë! – tha fëmija dhe i bëri shenjë t’ia hidhte.

Ai e mori, e mbajti një çast në duar, për ta kuptuar më mirë se ç’ishte ai lëmsh i butë që kërcente kur binte në tokë dhe e pyeti me dyshim:

– Or çun, a është fshati Bardhok ky?

– Po, axhë! Bardhoku është.

– Po ajo kullë e kujt është? – dhe ai tregoi me gisht nga kulla e tij.

– E Markajve!

Ai u shtang sërish. Djaloshi pranë thirri një nga fëmijët e tjerë aty pranë.

– Lekë!

Djaloshi u afrua.

– Ja, ky është Lekë Markaj! – shtoi tjetri.

Djaloshi qëndroi para tij dhe e vështroi me habi.

– I kujt je ti?

– I Uk Markajt.

Gjeta heshti një çast.

– Uk?… Ku banon baba yt?

– Ja, ajo kulla atje, – i tregoi djaloshi kullën e tij.

– Po gjyshin tënd, si e quajnë?

Djaloshi u mendua një çast dhe tha:

– Gjyshi im ka qenë Pal Markaj dhe gjyshi i tij ka qenë Gjeto Markaj, por ai ka kohë që ka vdek.

Djaloshi i ktheu krahët, por Gjeto ndjeu menjëherë se u zbardh dhe s’po dinte ç’të bënte kur dëgjoi këto fjalë të djaloshit, i cili vazhdoi lojën e tij me fëmijët e tjerë.

Donte t’i thoshte se Gjeto ishte pikërisht ai, se Gjeto Markaj s’kishte vdekur… Por atë çast ndjeu t’i iknin fuqitë dhe bota sikur nisi t’i rrotullohej. Ato fjalë e kishin tronditur dhe e kishin goditur fort në zemër. Menjëherë u ul buzë arrës së vjetër aty pranë. Me sytë hapur shikonte fëmijët që luanin dhe dritën e diellit që filloi t’i errësohej gjithnjë e më shumë, ngadalë, si nga një dorë hyjnore, gjersa zërat e fëmijëve u shuan bashkë me dritën e botës. Iu duk sikur po kthehej persëri në atë tunel të errët dhe disi të frikshëm. U përpoq të kujtohej… Po, u kujtua fare mirë se s’kishte një ditë që kishte lënë kullën e tij. Ishte një histori e çuditshme, por e frikshme. Përse vallë kishte ndodhur ashtu? Vallë një forcë e mbinatyrshme? Vallë Zoti vetë kishte dashur që të bëhej kështu? Përse? A ishte ky një lloj dënimi apo çfarë? Dhe nëse ishte i tillë, për ç’faj? Njëmijë pyetje i vinin në kokë pa mundur tu jepte përgjigje, pasi ai s’mund të gjente asnjë përgjigje për atë që kishte ndodhur. Megjithatë gjithçka i erdhi në kujtesë. Diçka që kishte ndodhur veçse pak kohë më parë. Dhe ja, korbi që rrahu krahët dhe ndali pranë tij klithi sërish: “Krrau”, “krrau”… Ajo klithmë sikur e çoi tutje në kohëra të tjera.

