Ramush Haradinaj, avokati i tij dhe gjykata franceze janë njohur me kërkesën përfundimtare të Serbisë për ekstradim. Autoritetet serbe kanë dorëzuar dje dokumentacionin përkatës kundër kreut të AAK-së, në gjykatën e Colmar-it të Francës, ku ka nisur edhe procesi kundër Haradinajt. Gjykata ka informuar palët se seanca përfundimtare, ku do të prezantohet edhe vendimi ndaj politikanit kosovar, do të zhvillohet javën e ardhshme, më 9 shkurt. Prokuroria serbe ka dorëzuar në gjykatën franceze dosjen me pretendimet për krime lufte. “Lënda e sajuar dhe e motivuar politikisht nga ana e Serbisë, sot i është dorëzuar zotit Haradinaj dhe palës mbrojtëse të tij. Seanca për shqyrtimin e lëndës ekstraduese mbahet në datën 9 shkurt”, shkruan avokati i Haradinajt, Arianit Koçi, i cili e ka shoqëruar postimin me një foto të tij me Haradinajn në Colmar. “Asgjë nuk e ndal Haradinajn”, shkruan më tej ai. Haradinaj, i cili është arrestuar më 4 janar në bazë të një fletë-arresti serb, është në liri me kusht në pritje të seancës për shqyrtimin e kërkesave serbe. Më herët, ish-Kryeministri i Kosovës, në një postim në rrjetet sociale shprehu bindjen se do të kthehet në Kosovë javën e ardhshme, dhe falënderon edhe një herë të gjithë ata që e kanë mbështetur. “Më lejoni që edhe një herë t’ju falënderoj për mbështetjen ndaj meje, të manifestuar gjatë gjithë këtyre ditëve, si dhe për besimin e palëkundur se gjithçka rreth ndalesës sime, këtë herë ishte politike”, përfundon statusi i Haradinajt. Arrestimi i Haradinajt në aeroportin francez është shoqëruar me protesta nga shqiptarët. Përveç grupeve që protestuan në Kosovë e Shqipëri, emigrantët shqiptarë që jetojnë në Francë i kanë dhënë mbështetjen e tyre liderit të AAK-së, ndërsa kanë kërkuar lirimin e tij. Ndërkohë, megjithëse asgjë nuk është e sigurt deri në dhënien e vendimit, analistët pretendojnë se politikani kosovar do të rikthehet në Kosovë, por ndalimi i tij në Francë ka qenë thjesht çështje procedurale.