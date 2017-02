05 Shk 2017Posted by us er

Familja e Dritëro Agollit hapi dyert e mortit dje në apartamentin ku shkrimtari ka jetuar me Sadijen e dy fëmijët, Elonën e Artanin. Në të njëjtën shtëpi ku patriarku i PS e kolosi i letrave shqipe priste e përcillte politikanë, shkrimtarë, poetë, artistë, gazetarë, miq e bashkëqytetarë të tij, dje të gjithë erdhën për ngushëllime.

“Pallati me kuba” e mbajti shkrimtarin për herë të fundit në strehën e tij. Ndërsa sot zhvillohen homazhe në Pallatin e Kongreseve, nga ora 10:00 deri në 13:00, dje artistë, muzikantë e ish-studentë e bashkëfshatarë të Dritëroit e nderuan dhe treguan mirënjohjen në dhomën e tij të drunjtë ku e kishin takuar sa e sa herë, me një gotë raki në një dorë e një cigare në tjetrën.

Aktorja Tinka Kurti, këngëtarja Irini Qiriako, gazetarja Tefta Radi, politikani Servet Pëllumbi, Erion Veliaj e Spartak Braho, qenë aty pranë bashkëshortes dhe fëmijëve për t’i ngushëlluar e për t’u dhënë forcë në dhimbjen e tyre. Ata rrëfyen para mediave kujtimet e vlerësimet për të, duke vënë në dukje ndihmën që u ka dhënë. Ndërsa bashkëfshatarët e tij treguan se ai i kish mësuar që “gazetari duhej të thoshte të vërtetën”, ndërsa i ka këshilluar që ta duan njëri-tjetrin. Limoz Dizdari tha në media se “ai erdhi fare natyrshëm në jetë: si një dritë në Devoll, Dritëroi si një dritë mbi kulturën kombëtare e iku në përjetësi, duke lënë pas një vepër që shkëlqen”.