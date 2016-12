28 Dhj 2016Posted by us er

Xhensila Kodra

Klement Balili nuk disponon prona dhe pasuri të paluajtshme, apo llogari bankare në shuma të mëdha parash. Ky është rezultati i hetimeve të deritanishme që janë kryer ndaj tij përsa i përket hetimit pasuror. Mësohet se ky hetim nga rreth dy javë që ka nisur, ndërsa nga hetimet paraprake të zhvilluara nga ana e prokurorisë ka rezultuar se Klement Balili, i cilësuar me nofkën “Eskobari i Ballkanit” në emrin e tij disponon pasuri modeste. Kështu, në emër të tij figuron e regjistruar vetëm një banesë. Ish-kreu i Transporteve të Sarandës është shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi akuzohet nga autoritetet greke se është kreu i një organizate kriminale, që trafikon drogë nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Europian. Pikërisht që nga ky moment, hetuesit e vendit tonë kanë nisur edhe hetimin pasuror ndaj të shumëkërkuarit. Hetimi pasuror ka nisur edhe ndaj familjarëve të tij, ndërsa ligji “Antimafia” lejon që të sekuestrohen edhe pronat e familjarëve apo të të afërmve të personit që është nën hetim.

Hetimi

Burime pranë prokurorisë bënë me dije se në sitën e hetuesve nuk kanë kaluar vetëm llogaritë bankare të Klement Balilit, por se hetimi pasuror është shtrirë edhe mbi familjarët e tij si dhe mbi të gjithë ata persona që kanë lidhje me të. Kështu, në sajë të këtij hetimi, është provuar se një kompleks luksoz në qytetin e Sarandës, për të cilin përflitej se ishte pronë e Balilit, nuk rezulton në pronësi të tij. Mësohet se pikërisht ky kompleks është pronë e të vëllait të Klement Balilit. Burime e sipërpërmendura thanë më tej se për shkak se ligji “Antimafia” lejon që të sekuestrohen edhe pronat e familjarëve apo të personave të tjerë që janë të lidhur me personin që po hetohet, hetuesit mund të kërkojnë edhe sekuestrimin e kompleksit në fjalë, që rezulton në emër të vëllait të “Eskobarit të Ballkanit”. Gjithashtu, mësohet se në kuadër të hetimit pasuror, prokurorët e çështjes kanë kërkuar informacion në disa banka të nivelit të dytë në vend për llogaritë e 20 personave të ndryshëm. Pikërisht për këtë grup personash i është kërkuar informacion edhe hipotekës për të verifikuar nëse zotërojnë prona apo pasuri të paluajtshme në emër të tyre.

Operacionet

Policia e Shtetit ka kryer disa operacione për kapjen e Klement Balilit, por ende nuk ka asnjë shenjë të tij. Mësohet se Balili ndodhet në vendin tonë dhe nuk rezulton të ketë dalë jashtë Shqipërisë. Ndërkaq, në operacionet e fundit për kapjen e tij, u dyshua se Balili është lajmëruar nga ndonjë efektiv policie që të largohej nga vendi ku qëndron i fshehur. Për këtë fakt, prokuroria ka nisur hetimet për disa punonjës policie, të cilët dyshohen të jenë informatorë të Balilit. Ndërsa më herët, mediat kreke kanë raportuar se arrestimi i Klement Balilit nuk mund të bëhet në vendin tonë, pasi ai ka përkrahje politike.