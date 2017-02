04 Shk 2017Posted by us er

Pasi Policia e Tiranës doli me qëndrimin se nuk mund të garantojë mbarëvajtjen e ndeshjes Partizani- Vllaznia në stadiumin “Selman Stërmasi”, drejtori Ervin Hodaj ka shpjeguar arsyet e këtij vendimi. Në një prononcim për “News 24”, kreu i bluve të kryeqytetit tha se do të ketë disa takime mes përfaqësuesve të grupimeve të tifozëve të Partizanit dhe Tiranës, por gjithashtu edhe krerëve të dy klubeve. “Ne kemi dërguar një shkresë zyrtare, ku kemi theksuar që është e pamundur të merret përsipër mbarëvajtja e kësaj ndeshjeje, duke ditur situatën që është krijuar nga tifozët e Tiranës. Duke qëndruar jashtë stadiumit, mbështetësit bardheblu mund të përplasen me ata të Partizanit. Ndaj, ne kemi kërkuar takim nga përfaqësuesit e të dyja grupimeve, por gjithashtu edhe me krerët e klubeve. Mund t’ju them që deri tani janë zhvilluar disa takime, por për momentin nuk është vendosur. E rëndësishme është që kjo ndeshje të zhvillohet pa pasur përplasje”, u shpreh Ervin Hodaj.