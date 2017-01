Nga Arben HALLUNI *

TRT”, pasi jep një historik të objektit, shkruan se Myftiu i zonës Shkodër, imam MuhamedSytari në një intervistë ekskluzive për “TRT”, Zërin e Turqisë në Shqip shprehet se “a ishte kjo xhami më parë kishë nuk dihet me siguri, se nuk ka asnjë dokument real që ta vërtetojë atë”. Njëkohësisht ai thotë se “kleri katolik tu pretendue se ajo ka qënë kisha e Shën Shtjefnit ose e Sh’ Kollit në kohën e pushtimit Fashist, tu dashtë me përfitue nga situata e favorshme klerikale planifikoi rindërtimin e saj, dhe kështu që me kohë edhe kështjella ‘Rozafat’ do të kthehej në një institucion fetar apo kuvendesh etj.”

Ai shprehet se “me për-gjegjësinë më të madhe dhe bazuar në fakte konkrete historike objekti i kultit në kalanë e Shkodrës është xhamia e Sulltan Mehmet Fatihut, i cili për ne myslimanët mbetet një personalitet i shquar i historisë së pastër, të shtrenjtë e të shenjtë të shekujve të kaluar. Sulltan Mehmet Fatihu është personi të cilin e ka paralajmëruar ardhjen e tij, triumfin e tij, lavdinë e tij dhe madhështinë e tij vetë Profeti i Islamit, Hz. Muhammedi”.

Sipas tij, kur themi “Historia osmane”, do të thotë historia e krejt myslimanëve të botës, përfshi edhe myslimanët e Shqipërisë. Kësisoj ne e respektojmë, e nderojmë dhe e vlerësojmë mbetjen e xhamisë që mban emrin e tij në kalanë e Shkodrës, maksimalisht si një relikte e çmuar dhe e shquar e historisë sonë fetare dhe asaj kombëtare.”

Sytari thotë se “me drejtuesit e kishës katolike janë marrë takime të ndryshme, është komunikuar nëpërmjet shkresave, takimeve, bashkëbisedimeve të ndryshme, ku është kërkuar nga myftilerët e ndryshëm të kësaj periudhe rreth 12-13 vjeçare që të ndalohet ky veprim, i cili për ne myslimanët e Shkodrës e për Myftininë konsiderohet si një provokim i pakuptimtë dhe i panevojshëm, i cili prek në thelb vlerat e harmonisë ndërfetare në qytetin e Shkodrës, këtë harmoni”. Ai thotë se “nuk e kuptojmë faktin pse Ministria e Kulturës që sot mban në inventarët e saj mbetjet e xhamisë së Sulltan Mehmet Fatihut (që në fakt është një vakëf i shenjtë dhe duhej të ishte në administrim të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë), ka dhënë leje për realizimin e kësaj ceremonie fetare?!”

MESHA

Ai thotë se Myftinia e Shkodrës e ka kundërshtuar këtë veprim dhe i ka komunikuar me shkresa, Ministrisë së Kulturës, kishës katolike, institucioneve të tjera të qytetit të Shkodrës, komunitetin e kulteve etj., sikurse është vënë në dijeni normalisht edhe Komuniteti Mysliman i Shqipërisë. “E vërteta është se më 26 dhjetor të vitit që shkoi, pra para pak ditësh, pas vizitës së Krishtlindjes që bëmë në kishën katolike, ditën e nesërme u befasuam me faktin që drejtues të kishës katolike, të cilëve u uruam një ditë më përpara festën, ishin tashmë në xhaminë tonë historike të shtrenjtë e të shenjtë, duke kremtuar një meshë. Për mua personalisht ky është një veprim krejt i pakuptimtë, ashtu edhe për Myftininë e Shkodrës dhe për komunitetin e bashkësinë e myslimanëve të Shkodrës. Ky është një provokim i panevojshëm dhe një cenim i bashkëjetesës dhe harmonisë ndërfetare, të cilën e kemi për detyrë ta ruajmë, ta mbrojmë dhe ta mëkojmë me vlerat më të mira të respektit të ndërsjellë dhe moscenimit të simboleve të shenjta historike përkatëse.”

TRASHËGIMI ISLAME

“Fillimisht do të thosha se objekti i xhamisë së Sulltan Mehmet Fatihut në kalanë e Shkodrës është pjesë e pandarë e kulturës dhe e trashëgimisë islame të vendit tonë, pra pjesë e trashëgimisë islame shqiptare. Unë besoj se së pari është detyrë e shtetit shqiptar, e Ministrisë së Kulturës që të merret me restaurimin e kësaj xhamie të vjetër shekullore, e cila përkthen më së miri shpirtin dhe identitetin islam të komunitetit më të madh fetar në Shkodër, pra komunitetit mysliman”,- ka thënë Sytari.

I pyetur se çfarë zgjidhjeje ofron Myftinia Shkodër për këtë objekt, Sytari thotë: “Është e nevojshme që të përsëritet, të thuhet dhe të lajmërohet me të madhe se objekti i kultit në kalanë e Shkodrës është xhamia e Sulltan Mehmet Fatihut! Nuk ka nevojë për asnjë etiketim tjetër dhe nuk ka nevojë për asnjë cilësim tjetër shpeshherë edhe qesharak që i bëhet këtij objekti për qëllime krejt të panevojshme, që shpeshherë kthehen në objekte provokimi ndaj historisë sonë, ndaj identitetit tonë islam dhe ndaj gjurmëve të trashëgimisë sonë historike, kombëtare dhe kulturore”.

Si zgjidhje ai ofron që “çdo institucion shtetëror apo fetar të respektojë veten fillimisht, të respektojë tjetrin dhe të punojë maksimalisht për ndërtimin e urave të komunikimit dhe jo duke ndjekur rrugët e provokimeve të panevojshme, të cilat cenojnë një ndër veçoritë më të shenjta dhe më të shtrenjta të popullit shqiptar që është harmonia ndërfetare”. “Unë lutem me zemër që të mos jetë e largët dita që xhamia e Sulltan Mehmet Fatihut të kthehet në identitetin e saj dhe të vizitohet nga të gjithë besimtarët, nga jobesimtarët, nga jomyslimanët, nga të krishterët dhe, pse jo, të pozojmë së bashku myslimanë dhe të krishterë në ambientet e kësaj xhamie shekullore që i hap dyert dhe krahët e saj për çdo njeri që ka një vullnet të mirë, një qëllim të mirë, që beson në një Zot dhe thërret drejt harmonisë së besimit dhe harmonisë së vlerave të tij.”

(* Përgatiti për “TRT Shqip”)