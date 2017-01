Mall, nostalgji, dëshirë për të gjetur paqe e qetësi në gjirin e natyrës, dhimbje e zhgënjime nga marrëdhëniet shoqërore, por edhe dashuri dhe bisedë me të shtrenjtët që nuk janë më… Me ndjenjën e dëshirës për jetën, për çka na rrethon dhe të fuqisë së të ardhmes, Irma Kurti pas kohësh mungese është kthyer sërish pranë lexuesit shqiptar. Poetja dhe autorja e shumë vëllimeve me poezi dhe romane, kësaj here vjen në tregun shqiptar me librin: “Në pragun e një dhimbjeje”, i botuar dhe vlerësuar vitin e kaluar në Itali, botim i shtëpisë “Ada”. Si në çdo vepër të saj, Irma Kurti ndjen të ardhmen, por qëndron edhe tek e tashmja, kthehet tek e shkuara, por edhe i këndon shpresës dhe dashurisë. Për të gjitha këto arsye, kjo përmbledhje me poezi ndahet në dy pjesë: “Radiografia e jetës sime” dhe “Nëse dashuria është kjo”. Në të parën Irma rend pas mallit dhe nostalgjisë për të shkuarën, e kërkon strehimin tek natyra, paqen mes qetësisë së saj, rend pa lodhje drejt çlodhjes së shpirtit, siç edhe revoltohet ndërsa ndan dhimbjen e zhgënjimeve nga marrëdhëniet shoqërore me lexuesit e saj. Vargje të ndjera tek të cilët mund të gjejë veten kushdo, rrëfime poetike në të cilat çdonjëri ka një pjesë. Dhe nuk merr fund me kaq. Sepse pas revoltës dhe vrapit për të gjetur paqen, Irma ka zgjedhur kësaj here ta mbyllë librin e saj të ri me poezi kushtuar dashurisë dhe vlerës së saj sublime, boshllëkut që të lë pas humbja e një njeriu të dashur, fjalëve të pathëna, ndjenjave të pashprehura, pendimit, kohës që do të donte të kthehej mbrapsht. “Poezitë e Irma Kurtit janë vetëm në dukje të mbuluara nga një atmosferë nostalgjie dhe trishtimi. Poetja i do çastet e gëzimit dhe i kërkon në mënyrë të vazhdueshme së kaluarës, të errësuar nga ngjarje sociale e private të vështira tenton t’i kundërvërë momente të paqes dhe qetësisë”, shkruan Adele Donini për poeten shqiptare. “Është ky një kërkim i qëndrueshëm dhe këmbëngulës i rrethanave të jetës së vërtetë, të distiluara nga lot dhimbjeje dhe durimi. Kuptohet nga rrokëzimi i ndjenjave midis shpirtit të saj dhe natyrës që e rrethon: një lëndinë, një qiell me yje, dielli ose më mirë, mijëra diej të vegjël, retë e kuqe të perëndimit të diellit… Lexuesi është i privilegjuar sepse përfaqëson atë të cilit Irma Kurti i beson veten, i konfidon motivet e dhimbjes së saj, të nostalgjisë dhe të perceptimit dehës të lumturisë”. Libri “Në pragun e një dhimbjeje”, i botuar në vitin 2016 në gjuhën italiane (Sulla soglia di un dolore), u vlerësua si “Libri më i mirë” në Konkursin “Poem Academy Awards 2016”, ideuar dhe organizuar nga Akademia e Artistëve në Napoli. Irma Kurti ka botuar 14 libra në gjuhën shqipe dhe tetë në gjuhën italiane. Librat e saj janë përkthyer edhe në anglisht, frëngjisht e spanjisht. Ka fituar 30 çmime e vlerësime të ndryshme në konkurse ndërkombëtare letrare në Itali dhe në Zvicër.