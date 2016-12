29 Dhj 2016Posted by us er

LESKOVIK – Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e djeshme në Leskovik, ku dy persona ende të paidentifikuar kanë kërcënuar me pistoletë në kokë, ish-kryetarin e Bashkisë së Leskovikut, Fatmir Guda. Pas ngjarjes, Guda që mban edhe postin e nënkryetarit të PD-së së Kolonjës dhe anëtar i këshillit bashkiak, tha se 2 persona me maska i janë afruar dhe i kanë vendosur pistoletën në kokë. Ndërkohë, ai bëri me dije se ka bërë edhe denoncim në polici. Në një intervistë për “Balkanweb” nga ambientet e komisariatit të Leskovikut, Guda pohoi se kanë qenë dy persona të armatosur dhe maskuar që i kanë zënë ‘pritë’ 30 m afër shtëpisë, duke e kërcënuar me jetë. Ndërkohë, ish-kryebashkiaku tha se kjo nuk është hera e parë që merr shantazhe, duke shtuar se ka frikë për fatin e familjarëve të tij. Po ashtu, Guda shtoi se nuk ka besim tek strukturat e policisë, pasi ato sipas tij s’i kanë ofruar asnjë mbështetje deri më tani.

Zoti Guda, mund të na thoni se kur ndodhi ngjarja?

Ditën e sotme (djeshme), rreth orës 17:10 dy persona të maskuar dhe armatosur më janë afruar. Isha 30 m larg shtëpisë, por rruga ishte e pandriçuar, ishte errësirë. Njëri prej tyre mu afrua dhe më foli, ndërsa tjetri ishte pasiv. Ruante territorin.

Çfarë ju thanë?

Vetëm njëri prej tyre foli. Më vuri pistoletën tek koka e më tha: “Nëse mund t’i shpëtosh prokurorisë, s’mund t’i shpëtoni plumbit. Ndaj, mos e hap shumë gojën”. Për veten nuk kam frikë, por kam frikë për familjen time. U rrezikohet jeta.

Keni marrë kërcënime më parë?

Po. Ky nuk është kërcënimi i parë. Më datën 20 nëntor, ditën kur u mbajtën zgjedhjet për kryetar bashkie në Kolonjë u kërcënova nga persona të armatosur e maskuar. Gjithçka bëhet që unë të mbyll gojën, pas hetimeve të prokurorisë. Unë jam nënkryetari i PD-së së Kolonjës dhe anëtar i këshillit bashkiak.

Keni dyshime se kush mund të fshihet pas këtyre kërcënimeve?

Nuk di të jap asnjë lloj shpjegimi.

A jeni vënë në mbrojtje nga strukturat e policisë?

Deri më tani nuk më është ofruar asnjë lloj mbrojtjeje nga policia. Edhe kur denoncova herën e parë, asgjë nuk u bë. Personat ende janë të paidentifikuar. Unë aktualisht jam në polici dhe s’e di nëse do më marrin në mbrojtje apo jo. Jam në pritje, shpresoj që kjo të marrë fund.