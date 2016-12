22 Dhj 2016Posted by us er

Mançester Junajtid duket se është shumë pranë kompletimit të blerjes së mbrojtësit suedez, Viktor Lindelof dhe zyrtarizimi do të bëhet që në ditët e para të janarit. Presidenti i Benfikës, Luiz Filipe Vieira ka fluturuar për në Angli, për të vazhduar bisedimet me Junajtid, shoqëruar nga superagjenti Zhorzh Mendesh. Sipas portugezes “O Jogo”, është mbyllur gjithçka për 38 milionë sterlina, me 4.2 milionë të tjera bonuse. Vetë Lindelof do të firmosë një kontratë për 5 vite e gjysmë, duke marrë rreth 3 milionë sterlina në sezon. Nëse mbyllet me këto shifra, Lindelof do të bëhet mbrojtësi më i shtrenjtë në historinë e Mançester Junajtid.