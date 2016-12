(Vijim)

Nga Friedrich Nietzsche*

7,

Lermë! Lermë! Jam tepër i pastër për ty. Mos më prek! A nuk ishte tamam tani e përsosur bota ime?

Lëkura ime është tepër e ashpër për duart e tua. Lermë, o ditë e trashë, idiote, e pagdhendur! A nuk është më e kthjellët mesnata?

Më të pastërtit duhet të ishin zotër të tokës, më të panjohurit, më të fortët, shpirtrat e mesnatës, që janë më të kthjellta dhe më të thella se çdo ditë.

O ditë, ti e çorientuar trandesh për të më kapur? Shkon verbërisht në kërkim të lumturisë sime? A nuk jam për ty i pasur, i vetmuar, një thesar, një minierë floriri?

A më do ti, o botë? A jam mondan për ty? A jam shpirtëror? A jam hyjnor? Po, si ti ditë dhe si ti botë, tepër të ngathta jeni,-

– le të bëhen më të matura duart tuaja, shtrijini duart për një lumturi më të thellë, për një fatkeqësi më të thellë, shtrijini duart drejt ndonjë zoti, dhe jo drejt meje:

-fatkeqësia ime, lumturia ime janë të thella, o ditë e çuditshme, por unë nuk jam as zot dhe as ferri i ndonjë zoti: e keqja e tij është e thellë.

8

E keqja e Zotit është më e thellë, o botë e çuditshme! Shtriji duart për nga e keqja e Zotit, jo për tek unë! Çfarë jam unë? Një lirë e ëmbël, e dehur,-

-një lirë mesnate, një kambanë-zhabë, që askush nuk e kupton, por që duhet t’ju flasë të shurdhëve, o njerëz të epërm! Sepse ju nuk më kuptoni!

Mbaroi! Mbaroi! Rinia! Mesdita! Pasditja! Tani erdhën mbrëmja, nata dhe mesnata,- qeni angullin, era:

-a nuk është qen era? Hungërin, leh, angullin. Ah! Ah! Si psherëtin! Si qesh, gërhet dhe mbetet pa frymë, mesnata!

Si flet esëll, kjo poete e dehur! E ka shkëlqyer dehjen e saj duke pirë? Vigjilente, ka zgurdulluar sytë? A ripërtypet?

-e ripërtyp të keqen e vet, në ëndërr, mesnata e thellë plakë, madje më shumë kënaqësinë e vet. Sepse, megjithëse e keqja tashmë është e thellë, më e thellë është kënaqësia: kënaqësia më e thellë e dhimbjes.

9.

O hardhi! Përse më lavdëron! Unë të preva! Unë jam mizor, ti je e gjakosur-: ç’do të thotë lavdërimi i mizorisë sime të dehur?

“Ajo që arrin përsosmërinë, gjithçka që është e pjekur– do të vdesë!” kështu thua ti. E bekuar, e bekuar qoftë thika e fermerit! Por gjithçka e papjekur akoma do të jetojë: mjerisht!

E keqja thotë: “Kalo! Mjaft, o e keqe!” Po gjithçka që vuan dëshiron të jetojë për tu pjekur, plot kënaqësi dhe plot nostalgji.

-nostalgji për më të largëtën, më të lartën, më të kthjelltën. “Unë dua trashëgimtarë, thotë gjithçka që vuan, unë dua bij, unë nuk e dua veten time”,-

po kënaqësia nuk do trashëgimtarë, nuk do bij, -kënaqësia do vetveten, do përjetësinë, do kthimin, do gjithçka- përjetësisht-të-barabartë-me-vetveten.

E keqja thotë: “Thyeu, gjakosu, o zemër! Ecni, këmbë! Fluturoni, krahë! Përpara! Lart! O Dhimbje!” Përpara! Lart! O zemra ime plakë: e keqja thotë: “Kalo!”

10.

Si ju duket ju, o njerëz të epërm? A jam profet? A jam ëndërrimtar? A jam i dehur? Interpretues ëndërrash? Një kambanë e mesnatës?

Një pikë vesë? Tym dhe aromë përjetësie? Nuk po e dëgjoni? Nuk po e nuhasni? Tani, tani bota ime u bë e përsosur, mesnata është edhe mesditë,-

Dhimbja është edhe kënaqësi, mallkimi është edhe bekim, nata është edhe diell, ikni ose mësoni: një i urtë është edhe i çmendur.

A i keni thënë po ndonjëherë ndonjë kënaqësie? O miqtë e mi, atëhere i keni thënë po edhe gjithë të keqes. Të gjitha gjërat janë të kapura zinxhir, janë të lidhura, janë të dashuruara,-

-nëse ndonjëherë e keni dashur një herën dy herë, nëse keni thënë ndonjëherë “O lumturi, ti më pëlqen!edhe sa një frymë! Një cast!” atëhere doni t’ju kthehet mbrapsht e gjitha!

– të gjithën përsëri, të gjithën të përjetshme, të kapur si zinxhir, të lidhur, të dashuruar, epo kështu e deshët botën,-

– ju o të përjetshëm, duajeni përjetësisht dhe çdo çast: dhe thuajini botës: kalo, po kthehu! Sepse çdo kënaqësi e do – përjetësinë!

11.

Çdo kënaqësi e do përjetësinë e të gjitha gjërave, do mjaltë, do tharm, do mesnatë të dehur, do varre, do perëndime të praruara-

– e çfarë nuk do kënaqësia? Ajo është më e etura, më e dashuruara, më e uritura, më e tmerrshmja, më e fshehtë nga e gjithë e keqja, ajo do vetveten, kafshon vetveten, në të lufton vullneti i unazës,-

-do dashuri, do urrejtje, është e pasur dhe luksoze, jep, hedh, lyp që dikush ta marrë, falëndëron atë që e merr, do të deshte ta urrenin,-

-aq e pasur është kënaqësia që ka shije të lige, shije ferri, shije urrejtjeje, shije turpi, shije gjymtimi, shije bote,- sepse, oh, oh, ju e njihni këtë botë!

Tek ju, njerëz të epërm, tek ju synon, kënaqësia, e pafre, e bekuar- tek e keqja juaj, o ju të pasukseshëm! Tek i pasuksesshmi synon çdo kënaqësi e përjetshme.

Sepse çdo kënaqësi do vetveten, dhe prandaj e do edhe vuajtjen! O lumturi, o dhimbje! O thyeu, o zemër! O ju o njerëz të epërm, mësojeni këtë: kënaqësia do përjetësi!

– kënaqësia do përjetësinë e të gjitha gjërave, do një përjetësi të thellë, të thellë!

12.

E mësuat pra këngën time? E zbuluat se çfarë ajo do? O burra! O burra! O ju njerëz të epërm, këndojeni pra këngën time rrethore!

Këndojeni ju tani këngën e titulluar “edhe njëherë”, kuptimi i së cilës është: “për gjithë përjetësinë”- këndojeni, o njerëz të epërm, këngën rrethore të Zarathustrës!

Dëgjo, o njeri!

Ç’thotë fundi i mesnatës?

“Po flija, po flija-,

Nga një ëndërr e thellë u zgjova:-

Bota është e thellë

Më e thellë se ç’e besonte dita.

E thellë është e keqja e saj-,

Kënaqësia- më e thellë se dhimbja:

E keqja thotë: Kalo!

Po çdo kënaqësi do përjetësi-

-do përjetësi të thellë, të thellë!”

*Përktheu Lluka Qafoku