Gerilina Kodheli

Provokimi i Serbisë me trenin e mbuluar nga parullat nacionaliste kundër Kosovës ka trazuar jo pak situatën në Ballkan. Por, duket se Presidenti i Serbisë, Tomisllav Nikolliç, ka vendosur të mos heq dorë nga provokimet. Ai ka deklaruar ditën e djeshme se Serbia është e gatshme të rinisë luftën me Kosovën, ndërsa ka thënë se është gati të dërgojë ushtrinë në Kosovë, nëse popullsia serbe aty rrezikohet. I pyetur nëse është Serbia e gatshme që të dërgojë ushtrinë në shtetin më të ri europian, Nikoliç tha se, “nëse serbët vriten, po”. Presidenti i Serbisë këto komente i ka bërë pas takimit të Këshillit për Siguri Kombëtare, të mbajtur në selinë e Shtatmadhorisë së ushtrisë së Serbisë në Beograd. Sipas agjencisë “Beta”, presidenti serb është shprehur se dita e shtunë ka kaluar në teh të konfliktit dhe theksoi se dërgimi i njësiteve speciale të policisë së Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, ku është pritur treni nga Beogradi, ishte shenjë se Prishtina dëshironte konflikt. Megjithatë, Nikoliç ka justifikuar Beogradin, duke thënë se ai vlerësonte se dërgimi i trenit, ku ishte mbishkrimi “Kosova është serbe” nuk ishte provokim. Sipas asaj që kanë shkruar mediat serbe, sipas liderit të Beogradit, “çdo tentativë e ardhshme e institucioneve të përkohshme për të shkaktuar konflikt, siç ishin ngjarjet lidhur me trenin, do të përfundojnë keq”. “Le të mendojnë për këtë edhe shqiptarët edhe aleatët e tyre. Ne do të veprojmë konform Kushtetutës së Serbisë. Kosova dhe Metohia nga pikëpamja ndërkombëtare-juridike janë pjesë e Serbisë”, u deklaroi Nikoliç gazetarëve pas mbledhjes së Këshillit serb të Sigurisë. Por, presidenti nuk është i vetmi që ka akuzuar Kosovën dhe ka përmendur fjalën “luftë”. Edhe kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vuçiç e ka nisur pikërisht me këto fjalë konferencën e tij të jashtëzakonshme. “Kosova po luan lojëra lufte”, ka thënë ai, ndërsa theksoi se Policia e Kosovës kishte vendosur eksplozivë në hekurudha dhe më pas ka pasur plan arrestimin e të gjithëve në tren, fakt ky që pas verifikimeve rezultoi i pavërtetë. Ai ka thënë se nuk ka qenë një tank, apo makinë luftarake, por një tren që duhet të lidhë njerëzit dhe vendet. “Porosia ime e fundit për shqiptarët në Kosovë e Metohi, por edhe për serbët është që, serbët duhet të rrinë në Kosovë, kurse për shqiptarët, nuk do të tolerojmë të sulmoni serbët me armë. Nuk duhet ta rrënojmë paqen në Ballkan, por le ta dinë mirë se çfarë po i porosis. Mos i vrisni serbët, se do të detyrohemi t’i mbrojmë”, tha Aleksandar Vuçiç. Këtyre deklaratave të ashpra të kastës drejtuese serbe, kryeministri kosovar u është përgjigjur dje me një deklaratë. Isa Mustafa deklaroi se, “serbët e Kosovës janë qytetarë të barabartë të republikës sonë dhe nuk ka nevojë që t’i mbrojë Beogradi dhe t’i ndajë me mure nga qytetarët e tjerë, sepse në asnjë formë nuk janë të rrezikuar dhe nuk do të jenë të rrezikuar”. Kryeministri i Kosovës reagoi përmes “Facebook”-ut, duke thënë se, “Kosova është e orientuar fuqishëm për paqe dhe siguri në rajon dhe të gjitha çështjet me fqinjët jemi të interesuar t’i zgjidhim përmes dialogut”, ndërsa shtoi se, “ka ikur koha e provokimeve, konflikteve dhe luftërave”.