Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani deklaroi dje në një intervistë për “News 24” se sa i përket koalicionit me PS ka ende kohë. “Nuk duhet të shqetësohemi për këtë gjë. Sigurisht që ka nevojë për një analizë të thellë”, tha Manjani.

Rasti i Klemend Balilit ka sjellë edhe reagimin e ambasadorit amerikan Donald Lu, i cili u shpreh se prej 7 muajsh i kishte kërkuar ministrit të Brendshëm, Prokurorit të Përgjithshëm dhe juve të arrestonit dhe ta vinit prapa hekurave këtë person. Cila është e vërteta e komunikimit me ambasadorin Lu për këtë kërkesë që ai ka bërë?

Me gjithë respektin, nuk mendoj se duhet të vazhdojmë të bëjmë lajme se çfarë thotë një ambasador apo një tjetër. Së pari, unë nuk kam ndonjë sekret në këtë histori. Po jua them juve, sikurse ia kam thënë edhe ambasadorit dhe po ia them gjithë opinionit që ministri i Drejtësisë nuk arreston njerëz. Nuk ka asnjë kompetencë, as në ëndërr që ta mendosh, që të arrestojë njeri. Ministri i Drejtësisë ndihmon ligjërisht institucionet e ndjekjes penale, drejtësinë shqiptare duke bërë postën juridike të letër-porosive, apo të dokumenteve që drejtësia jonë ka nevojë të shkëmbejë me drejtësinë e një vendi tjetër, në këtë rast ishte shteti grek. Dhe kam përsëritur që mbrojtje politike për cilindo të akuzuar nga drejtësia, nuk ka. Unë kaq kam në dorë.

Mosarrestimi pas 7 apo 8 muajsh ka ardhur si pasojë e një çalimi në bashkëpunimin mes tri institucioneve, pasi ju thoni që e keni bërë punën tuaj…?

Unë di që policia shqiptare prej muajit maj e kërkon këtë zotëri dhe nuk e ka gjetur. Pastaj se përse nuk e gjen, a e ka mundësinë, a fshihet më mirë ai, kjo është një temë që nuk më takon mua ta komentoj.

Më 18 qershor, nëse ecim me këto ritme po shkojmë me të njëjtin sistem zgjedhor, me të njëjtin Kod Zgjedhor, siç kemi pasur në 2015, 2013 e me radhë. Pra, shumë pak janë ato diferenca dhe ndryshime që janë bërë deri më tani. Ju kë bëni fajtor, le të themi, në kampin e LSI për këtë zvarritje?

Reformë zgjedhore nuk konsideroj ato korrektimet e vogla, arnimet e çastit. Një sistem zgjedhor ku vota nuk e zgjedh kryeministrin, por e zgjedh marrëveshja e partive, nuk është sistem zgjedhor. Pjesa tjetër pastaj u bë pingpong. Njëri thoshte votim elektronik, tjetri thoshte votim jo elektronik, tjetri thoshte me emigrantë, tjetri thoshte pa emigrantë. Filloi ky pingpongu dhe tani kemi ardhur në një pikë që paragrafi i parë i raportit të zgjedhjeve të ardhshme të OSBE-ODIHR është shkruar dhe është kritik. Askund nuk mund të ndryshohen rregullat e lojës, kur loja ka filluar. Që me daljen e dekretit për datën e zgjedhjeve, loja ka filluar. Sepse thashë, edhe sikur ne të ndërhyjmë në Kodin Zgjedhor tani, edhe sikur të mos ndërhyjmë në Kodin Zgjedhor, në të dyja rastet do jemi të kritikuar. LSI, për sa vota i takon, edhe ajo do marrë përgjegjësinë e vet. LSI nuk mund të bëjë reformën zgjedhore e vetme besoj apo jo? S’besoj se ia kërkoni këtë gjë LSI-së. Zëri i 20 deputetëve. Po 120 të tjerët çfarë bëjnë? Ka një lojë kjo histori që është loja e PD-PS, të cilët nuk kanë dashur asnjëherë të hynë në këtë dhe unë jam përkrahës i sistemeve të thjeshta. Kemi një problem shumë të madh se askush nuk po mendon për demokracinë. Po e çojmë faktin se cilat do jenë koalicionet. A ka mundësi të bëjmë një sistem zgjedhor që t’i ndalojë koalicionet parazgjedhore? Sepse koalicionet parazgjedhore janë koalicione taktike, janë koalicione që maksimalizojnë votën.

Po dilni te fjalët e kryeministrit Rama…

Nuk e di unë të kujt janë fjalët, unë e kam te fjalët e mia. Në qoftë se ne sot flasim për arrogancë në politikë, fenomeni më i kritikuar është shkëputja e politikës nga realiteti dhe arroganca e politikës ndaj qytetarëve. Janë këto fenomene? Si do t’i zgjidhim? Në qoftë se mendoni që zgjidhja është që të bëjmë koalicionin e duhur, nuk është kjo zgjidhja, sepse sa më i fortë është koalicioni, aq më e madhe është arroganca.

Në qoftë se ka një koalicion të fortë, siç është ky i juaji, është një koalicion që po shkon drejt arrogancës?

Unë ju përgjigja një shqetësimi të opinionit publik. Opinioni publik sa herë sondohet, reagon për arrogancën e politikës dhe për shkëputjen e elitës politike nga problemet e vendit. Këto janë dy fenomenet shqetësuese në politikë dhe sistemet zgjedhore që e shkëpusin politikën nga realiteti i bëjnë ato listat e deputetëve me vendimet e kryetarëve të partive apo jo? Dhe pastaj bëhemi pishman dhe themi nga na doli ky, nga na doli ai tjetri. Ja pra, se s’ka proces.

Është bërë LSI pishman që kishte në listën e vet Shkëlqim Selamin?

LSI është e vetmja parti që është distancuar qartë, prerë nga cilido individ që militon në radhët e LSI dhe që ka probleme me drejtësinë.

Z. Vasili ka pasur një reagim dhe ka kërkuar që të flitet shqip në koncertin e Vjenës. Me sa duket ky fillim janari i 2017 ka nisur me ‘tërheqje veshi’ për koalicionin?

Besoj se është një reagim i z. Vasili, kështu e ka parë ai atë performancë. Personalisht nuk kam ndonjë koment. Kur më merr malli për ndonjë koncert, shkoj e shoh në Vjenë.

Përse po hezitoni kaq shumë për t’i kthyer përgjigje z. Rama për koalicionin?

Kjo është një sëmundje e vjetër në politikë. Pa u konsumuar ditët e mandatit, fillon diskutimi për diçka tjetër. Kjo është një mungesë respekti për qeverinë aktuale, për qeverinë që sot është në punë dhe kemi punë për të bërë. Afati zyrtar i regjistrimit të koalicioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është ora 24 e datës 19 prill. Kemi kohë. Nuk duhet të shqetësohemi për këtë gjë. Sigurisht që ka nevojë për një analizë të thellë.

Cili është vlerësimi juaj për qeverisjen deri tani?

Ky diskutim ka filluar që vjet nga fundi i verës, erdhi duke u trashur dhe në fund të vitit u bë e përditshme. Filozofia e LSI-së është që ta shterojmë deri në fund për mundësinë që i kemi dhënë vetes. Unë nuk e di cila është data. Unë ju shpjegova datën ligjore. Ky është problemi i demokracisë në Shqipëri se e presin zgjidhjen nga dy liderët. Ndërsa unë po them një gjë tjetër, po them se si partitë politike të jenë forume vendimmarrëse dhe të bëjnë analizat e tyre në një hapësirë më demokratike. Unë insistoj te kjo pjesë.