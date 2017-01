Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta bëri të qartë dje, se LSI-ja do të përmbushë marrëveshjen me PS-në për koalicionin, por nuk qartësoi nëse ky koalicion do të vijojë edhe në zgjedhjet e 18 qershorit. Në një intervistë për gazetën “Express”, gjatë vizitës në Kosovë, Meta nuk qartësoi edhe kandidimin për postin e presidentit, duke thënë se e di që do të jetë Kryetar i LSI-së më 19 qershor.

Cilat janë informacionet e shtetit shqiptar për ndalimin e Ramush Haradinajt në Francë, pasi keni pasur edhe një takim me udhëheqësit e AAK-së?

Është e qartë se ky është një ndalim absurd, i mbështetur në kërkesat e vjetra të Serbisë ndaj z. Haradinaj, por me sa duket edhe figurave të tjera të UÇK-së. Ne shpresojmë dhe besojmë se autoritetet franceze do t’i japin zgjidhje të shpejtë kësaj situate dhe z. Haradinaj do të kthehet në Kosovë.

Kishte kritika në drejtim të dy shteteve se nuk u reagua siç duhet dhe nuk po bëhet presion i mjaftueshëm mbi shtetin francez për të liruar ish-kryeministrin…

Mund të them se reagimet ishin të menjëhershme. Nga ana e Shqipërisë kanë reaguar të gjitha autoritetet shtetërore. Veç kësaj, janë marrë iniciativa konkrete si në rrugë diplomatike, si nga ana e ministrit të Drejtësisë, i cili menjëherë i ka drejtuar një letër homologut të tij francez. Të dy ambasadorët, të Shqipërisë dhe të Kosovës në Francë kanë bërë përpjekje të koordinuara për të kërkuar një zgjidhje të shpejtë dhe të drejtë të kësaj çështjeje dhe për të qenë sa më afër z. Haradinaj në këto momente.

Çfarë duhet të bëjë Kosova në raport me Serbinë që të mos ketë raste të tilla të fletë-arresteve ndaj qytetarëve të Kosovës? Opozita në Kosovë ka propozuar edhe ndaljen e bisedimeve me palën serbe…

Nuk do të doja të jepja një këshillë, sepse autoritetet e Kosovës kanë gjithë përgjegjshmërinë dhe përvojën për të vepruar në mënyrë më të mirë, në mbrojtje të interesave të Kosovës, të qytetarëve të saj dhe të të drejtave të tyre. Por, natyrisht, duhen bërë përpjekje të mëdha sidomos në raport me BE-në, por edhe me SHBA-të. E theksoj BE-në për shkak edhe të dialogut, që edhe aq shumë mbështetet për normalizimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës. T’i tregohet qartë Serbisë se veprime të tilla, insistime të tilla nuk i shërbejnë as dialogut, as rritjes së mirëkuptimit dhe të ardhmes së rajonit.

Cilat janë raportet tuaja personale me z. Haradinaj? Si e njihni ju liderin e AAK-së?

Z. Haradinaj është i njohur për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. Është simbol i sakrificave sublime që shqiptarët e Kosovës kanë bërë për liri dhe pavarësi e dinjitet. Është një politikan mjaft i përgjegjshëm, i cili është përballur me shumë dinjitet, jo vetëm para drejtësisë ndërkombëtare, por edhe para padrejtësisë, duke fituar ndaj proceseve të montuara ndaj tij, në të kaluarën dhe duke mbrojtur dinjitetin e popullit të tij për liri. Më pas, cilat janë sakrificat e z. Haradinaj dhe të familjes së tij për lirinë e Kosovës, cili është çmimi që ata kanë paguar për këtë gjë, mendoj se është e tepërt të komentohet nga unë, pasi janë të njohura botërisht nga gjithë shqiptarët.

Partitë shqiptare në Maqedoni publikuan një platformë të përbashkët për zgjidhjen e problemeve. Sa besoni se do të zbatohet kjo platformë në Maqedoni?

Problemi kryesor në Maqedoni, viteve të fundit, ka qenë lufta për pushtet midis dy partive kryesore maqedonase, që ka sjellë edhe ngërçin institucional në vend. Aktualisht, kemi një përpjekje mjaft pozitive shqiptare për t’u bërë garant i stabilitetit të Maqedonisë përmes miratimit të një rruge që e demokratizon plotësisht Maqedoninë dhe e ndihmon të futet në shinat e integrimit në BE, duke qenë pjesë e kësaj platforme, kësaj traseje, garantimi i të drejtave të margjinalizuara të shqiptarëve, të bazuara edhe në Marrëveshjen e Ohrit dhe në Kushtetutën e Maqedonisë.

Si e shihni përfshirjen e Edi Ramës dhe Hashim Thaçit në bashkimin e shqiptarëve të Maqedonisë?

Këto janë përpjekje pozitive edhe nga Tirana, edhe nga Prishtina. Por, njëkohësisht, të mos harrojmë, se ishte vetë z. Ali Ahmeti si parti e parë fituese shqiptare e zgjedhjeve që inicioi një platformë bashkimi të forcave të tjera shqiptare në Maqedoni. Kjo nevojë bashkëpunimi vjen nga vetë faktori shqiptar dhe ne të gjithë do të jemi mbështetës të këtij bashkëpunimi.

Të flasim pak për raportet Shqipëri-Serbi. Në fakt, si e shihni ju zgjidhjen e problemit mes Kosovës dhe Serbisë; duhet Shqipëria të ndërmjetësojë në këtë drejtim?

Besoj se keni një dialog tashmë prej kohësh midis autoriteteve të Serbisë dhe të Kosovës me mbështetjen e vazhdueshme të BE-së, dhe natyrisht që Kosova ka përfaqësuesit e vet. Dhe, Shqipëria ka qenë dhe do të jetë gjithnjë në mbështetje të këtij procesi, duke mos zëvendësuar asnjëherë autoritetet e Kosovës, por, duke dhënë gjithë mbështetjen që do t’i kërkohet në funksion të një ecurie pozitive dhe të suksesshme të këtij dialogu.

Ndryshe nga Kryeministri i Shqipërisë, ju po hezitoni të flisni në emër të Kosovës. Edi Rama, në vizitën e fundit në Beograd, foli në emër të Kosovës dhe pati shumë debat nëse bëri mirë apo keq. Ju, si e shihni një veprim të tillë të Ramës?

Nuk dua të bëhem pjesë e debateve dhe e kritikave të ndryshme. Unë besoj që Shqipëria dhe institucionet e Shqipërisë kanë qenë dhe do të jenë gjithnjë në mbështetje të institucioneve të Kosovës. Ashtu sikurse institucionet e Kosovës do të jenë në mbështetje të institucioneve të Shqipërisë për çdo çështje që neve do të na duhet dhënë.

Të flasim pak për Shqipërinë. Do të jeni ju kandidat për pozitën e presidentit?

E kam dhënë një përgjigje të qartë për këtë çështje. Shqipëria ka më 18 qershor zgjedhje dhe e kam bërë të qartë që edhe më 19 qershor do të jem Kryetar i LSI-së, që do të thotë se rezultati i saj do të jetë mjaft pozitiv dhe unë do të kem arsye të vazhdoj udhëheqjen e kësaj force politike.

Pas zgjedhjeve të ardhshme, do të vazhdoni koalicionin me PS-në apo do të riktheheni te PD-ja e Bashës?

Lëvizja Socialiste për Integrim pa asnjë diskutim që do të përmbushë gjithë detyrimet e saj, sipas marrëveshjes së koalicionit me PS-në, sepse kemi mjaft sfida, të cilat nuk na lejojnë të humbasim asnjë minutë me çështje më pak të rëndësishme, siç është përfundimi i reformës zgjedhore, thellimi i zbatimit të dekriminalizimit dhe zbatimi i plotë i tij, vazhdimi i reformës në drejtësi dhe garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, një sfidë mjaft e rëndësishme. Në këtë drejtim, këto çështja kanë vëmendjen më të madhe tonën.

Cili është pozicioni juaj lidhur me zgjedhjen e Trump për President të SHBA-ve?

Jam i bindur që marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe SHBA-ve do të vijojnë të forcohen më tej edhe pas këtyre zgjedhjeve. Dhe, besoj se cilado forcë politike fiton në Amerikë, raportet me Shqipërinë, me SHBA-të janë strategjike, dhe si një politikan me eksperiencë që jam, besoj se marrëdhëniet tona janë shumë të rëndësishme si me administratën e re, por po kështu edhe me përfaqësuesit e dy palëve në Senat, si në Kongres, edhe në institucionet e tjera.

A do të ndikojë kjo në raportet mes shqiptarëve dhe Amerikës, kur dihet se edhe Thaçi edhe Rama kanë mbështetur hapur Hillary-n për presidente?

Jam i bindur që z. Trump është një president jo i rastësishëm dhe që shikon përpara. Në këtë drejtim, çmoj shumë deklaratat e tij për Kosovën edhe kur nuk ka qenë i angazhuar politikisht me një saktësi dhe elokuencë të mrekullueshme. Aq më tepër kur eksperienca e tij është e jashtëzakonshme pas një fushate të paimagjinuar nga askush.