Herët a vonë do të ndodhte, Shqipëria dhe Kosova në të njëjtin grup në eliminatoret e një kompeticioni madhor futbollistik. Hera e parë absolute vjen nga futbolli i femrave, me shortin e paraeliminatoreve europiane për Botërorin e vitit 2019 në Francë. Goglat e hedhura në Nion për ndarjen e katër grupeve paraprake me nga 4 skuadra sanksionuan se hera e parë absolute, përballja e parë zyrtare e dy përfaqësueseve të të njëjtit komb do të ndodhë në këto eliminatore me Shqipërinë dhe Kosovën që ndodhen në Grupin 2, bashkë me Greqinë dhe Maltën. Mjaft interesant është fakti se përballja e parë do të zhvillohet në Shqipëri, një ndër vendet ku organizohen miniturnetë për secilin nga 4 grupet paraprake nga data 11 deri në 16 prill, ku fituesja e çdo grupi, si dhe e dyta më e mirë e të katërta grupeve do të mund të vazhdojë më tej eliminatoret, ku në raundin pasardhës do të bashkohen edhe 30 skuadrat që renditen të parat në klasifikimin europian. Për përfaqësuesen e femrave të Kosovës bëhet fjalë për debutimin e saj të parë në një kompeticion madhor. Vlen të kujtohet gjithashtu se në Botëror do të jenë vetëm 9 skuadra nga Europa, ku një vend është siguruar nga Franca, që është kualifikuar automatikisht si vendi mikpritës i kompeticionit.