26 Dhj 2016Posted by us er

KATOVICA

Nga SHABAN MURATI

Bashkëpunimi rajonal i Kosovës me shtetet e tjera në rajon, përfshirë edhe marrëdhëniet me Serbinë, shoqërohet nga një faktor jo pozitiv, që lidhet me rolin e Rusisë në rajonin tonë. Në mënyrë të veçantë pas krizës ukrainase ky rol në Ballkan mori forma dhe përmasa të reja angazhimi negativ, të cilat synojnë krijimin e tensioneve dhe trazirave në vendet e rajonit. Asistojmë në një përplasje gjeopolitike në Ballkan midis Perëndimit nga njëra anë, dhe Rusisë nga ana tjetër. Përveç bllokimit të procesit të integrimit euroatlantik me çdo mënyrë dhe mjet, strategjia ruse po zhvillon presionin për zhvendosjen e boshteve të orientimit strategjik të vendeve ballkanike dhe erozionin e aleancave të tyre me Perëndimin.

Pak vëmendje iu kushtua në qarqet diplomatike tezave të reja dhe të befasishme të presidentit Vladimir Putin në tetor të vitit 2014 për rinegocimin e luftës së ftohtë dhe për përfundimin e një traktati paqeje midis Perëndimit dhe Rusisë për rezultatet e luftës së ftohtë. Ky rivendikim gjeopolitik rus në nivelin më të lartë shtetëror bëhej pas ndërhyrjes rus në Ukrainë, e cila përbën 11 shtatorin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Lufta hibride e Rusisë në Europë dhe në Ballkan është aksion në shkallë ndërkombëtare në funksion të koregjimit gjeopolitik dhe rikthimit të sferave të influencës ruse në disa rajone dhe vende. Jashtë rrezes së saj nuk është asnjë shtet ballkanik. Kjo i bën edhe marrëdhëniet rajonale dhe jashtë rajonale më të komplikuara.

Platforma filozofike dhe konceptuale e politikës së jashtme dhe e një diplomacie efektive kërkon në radhë të parë përcaktimin e saktë të prioriteteve strategjike. Kosova me të drejtë ka përcaktuar integrimin euroatlantik si prioritetin e saj kryesor. Por prioriteti i aleancave kërkon përcaktimin e drejtë të hierarkisë së kërcënimeve. Ka një lloj konfuzioni në këtë drejtim edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Është e nevojshme të bëhet një ndarje e qartë midis kërcënimeve ekzistenciale dhe kërcënimeve joekzistenciale. Për mendimin tim, kërcënim ekzistencial për Kosovën përbën politika dhe strategjia e Serbisë për marrjen e Kosovës në kufijtë e saj. Për sa i përket kërcënimeve të tjera, që kanë të bëjnë me terrorizmin ndërkombëtar, ai, ndonëse është realisht një rrezik, nuk përfaqëson një kërcënim ekzistencial as për Shqipërinë dhe as për Kosovën. Pavarësisht nëse Shqipëria dhe Kosova janë apo do të bëhen anëtarë të NATO-s dhe të BE, kjo nuk nënkupton automatikisht identitetin e njëjtë të kërcënimeve për secilin shtet të aleancave përkatëse. Kjo do të thotë që bisedimet dhe marrëdhëniet e vështira me Serbinë duhen parë si proces bisedimesh me shtetin, që synon të zhbëjë pavarësinë dhe shtetin e pavarur të Kosovës. Të gjithë biem dakord që hapja e bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë është një hap pozitiv, që duhet të prodhojë normalizimin e marrëdhënieve, i cili patjetër duhet të çojë tek njohja e reciproke e statusit të shtetit të pavarur. Kjo kërkon që të përcaktohet një vijë e kuqe, e cila duhet t’i bëhet e qartë edhe Serbisë, edhe Brukselit. Vijë e kuqe do të thotë që çështjet e sovranitetit, të integritetit territorial të Kosovës dhe të përgjegjësisë së Prishtinës në gjithë territorin e vendit, janë të panegocueshme. Vijë e kuqe do të thotë që bisedimet nuk mund dhe nuk duhet të shërbejnë si alibi për Serbinë që të avancojë integrimin e saj europian, pa avancuar në procesin e njohjes graduale të shtetit të Kosovës. Serbia, e cila me marrëveshjen e 19 prillit 2013 ka marrë detyrimin ndërkombëtar që të mos pengojë integrimin e Kosovës si shtet anëtar i BE-së, zhvillon një veprimtari të ethshme pranë shteteve dhe organizatave ndërkombëtare që të mos njohin Kosovën. Unë nuk kam informacion nëse diplomacia apo qeveria e Kosovës e kanë ngritur këtë çështje dhe kanë protestuar në tryezën e bisedimeve me homologët serbë, si dhe pranë autoriteteve ndërmjetëse të Brukselit, për këtë shkelje flagrante të marrëveshjes nga ana e Serbisë. Nga pikëpamja profesionale Prishtina duhet të reagojë për çdo deklaratë apo përçapje diplomatike të udhëheqësve të Serbisë për mosnjohjen e Kosovës, sepse ato janë në kundërshtim me frymën dhe me vetë thelbin e bisedimeve. Unë uroj që diplomacia e Kosovës të mos bjerë në grackën e mentaliteteve të gabuara, që ka pasur gjatë 25 viteve diplomacia e Shqipërisë, e cila nën pretekstin e të ashtuquajturit moderim apo konstruktivitet, ka anashkaluar disa herë interesat e shtetit dhe ka pranuar asimetrinë e marrëdhënieve me shtetet e rajonit. Diplomacia e Kosovës ka përballë saj diplomacinë e Serbisë, të cilën unë në librat e mi e kam përkufizuar «diplomaci e përplasjes së këmbëve». Serbia ka ditur të kërkojë gjithnjë, më tepër se sa i takon, dhe të mbulojë edhe fajet nëpërmjet kësaj diplomacie. Duke e shoqëruar veprimin e zhurmshëm diplomatik me presionin e kartës së destruktivitetit, ka arritur të shmangë përgjegjësitë e mëdha historike, që ka për luftërat në ish Jugosllavi. Kjo lloj diplomacie arriti t’i imponojë diplomacisë europiane teorinë e të ashtuquajturës simetri e fajit, në bazë të së cilës ajo shmangu një Gjyq Nurembergu, që e meritonte, dhe as pagoi reparacione për viktimat dhe shkatërrimet, që u solli popujve joserbë. Nëse shtetet e tjera të rajonit përballen me veprimtarinë e Rusisë në kushtet e një marrëdhënie diplomatike, diplomacia e Kosovës përballet me kushtet e vështira të mungesës së njohjes diplomatike nga Serbia dhe nga Rusia. Vështirësia vjen jo vetëm nga mungesa e njohjes diplomatike, por nga një veprimtari diplomatike negative e koordinuar kundër Kosovës, dhe nga goditjet ndaj statusit të shtetit të pavarur të Kosovës. Situata, kur Rusia është një fuqi e madhe kontinentale dhe anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit, dhe kur Rusia ka zgjedhur Serbinë si aleatin e saj kryesor strategjik në Ballkan, e bën më të vështirë veprimin diplomatik Kosovës. Kjo situatë sugjeron hartimin dhe organizimin e një tërësie veprimesh, të cilat duhet të përshtaten me këtë veprimtari negative ruse në rajon dhe në mënyrë specifike ndaj Kosovës.

Në këtë drejtim merr rëndësi të veçantë diplomacia e reagimit. Reagimi diplomatik është dy planesh, së pari, shprehet me veprime, qëndrime, hapa dhe nisma të karakterit diplomatik, dhe së dyti, shprehet me reagime publike nëpërmjet notave, deklaratave dhe formave të ndryshme të komunikimi publik e social. Sipas mendimit tim, diplomacia e reagimit e Kosovës do të duhet të ketë në konsideratë si shtetin kryesor kundërshtar të pavarësisë, pra Serbinë, ashtu edhe protektorin e madh të Serbisë, Rusinë. Memoria diplomatike dhe shtetërore duhet të regjistrojë gjithçka, pavarësisht nga madhësia e shtetit.

Ekziston mendimi i gabuar se objektivi i Rusisë janë vetëm shtetet, që nuk janë anëtarësuar në BE dhe në NATO. Kjo është vetëm njëra anë e strategjisë ballkanike të Rusisë. Strategjia ruse synon të gjitha shtetet e Ballkanit. Së pari, synon shtetet ish komuniste, që i kanë përkitur dikur sferës së influencës së perandorisë komuniste sovjetike. Së dyti, shtetet sllave, tek të cilët po ngulmon të riaktivizojë ombrellën e përbashkët sllavike, siç tregon kodimi «Vëllazëria sllave» i manovrave të përbashkëta ushtarake me Serbinë, apo krijimi i Forumit Pansllav në Slloveni, etj. Së treti, Rusia po punon të krijojë aksin e shteteve ortodokse të Ballkanit dhe të përdorë kishën dhe fenë si instrumente të përhapjes së ndikimit të saj në rajon. Ish kryeministri suedez Karl Bildt ka folur qartë për rrezikun ortodoks, që vjen nga Rusia. Së katërti, Rusia po punon që të krijojë tensione të brendshme dhe lëvizje të orientimeve strategjike edhe në shtetet, që janë anëtare të NATO-s dhe të BE.

Nganjëherë mendohet në mënyrë sempliste se kombi shqiptar dhe shtetet shqiptare janë të imunizuara, sepse mbrohen nga një histori negative e çështjes kombëtare në raportet tona me Rusinë, dhe, sepse nuk kanë lidhje race, gjuhe, kulture apo alfabeti me të. Kjo nuk është e vërteta, që tregon terreni. Pas agresionit rus në Ukrainë vërehet një rritje e ndërhyrjes ruse në Shqipëri dhe në trevat e tjera shqiptare. Rusia ka një qëndrim gjenetik dhe strategjik kundër kombit shqiptar. Do të mjaftonte vetëm qëndrimi i saj ndaj Kosovës për ta provuar këtë. Në hartën e luftës së saj hibride në Ballkan, nuk mbeten jashtë as Shqipëria dhe as Kosova. Konstatohet kjo në disa drejtime:

-në daljen në dritë të një lloj antiamerikanizmi në forcat politike shqiptare, qoftë të majta, qoftë të djathta. Disa herë maskohet si mëri ndaj njërit apo tjetrit ambasador amerikan apo personaliteti amerikan, që ka hyrë në tenderët shqiptare të privatizimeve, por është një dukuri e pastër politike e sponsorizuar.

-në sponsorizimin e një rryme rusofile dhe glorifikimi të forcës ushtarake të Rusisë dhe të presidentit Putin, që shfaqet sidomos vitin e fundit në mediat dhe mjetet shqiptare të komunikimi masiv e social.

-në krijimin e shoqatave joqeveritare, të qendrave studimore,etj., të cilat elaborojnë dhe përhapin teza dhe qëndrime, që përputhen me interesat ruse.

-në devijimin e perceptimit zyrtar dhe publik për rreziqet dhe burimet e rreziqeve, që i vijnë kombit shqiptar, dhe ku, në vend të Rusisë dhe Serbisë, drejtohet vëmendja në shkretëtirat e Lindjes së Mesme. Në këtë linjë është dhe hiperbolizimi i rrezikut nga Turqia, një shtet anëtar i NATO-s dhe aleat strategjik i Shqipërisë, ku ka një sponsorizim të qartë të jashtëm, me qëllimin e prishjes me miqtë, që na duhen. Është vështirë të shpjegosh faktin që në mediat e Kosovës dhe të Shqipërisë ka më shumë artikuj kundër presidenti turk se sa kundër presidentit të Serbisë.

Diplomacia është distancim nga emocioni personal, partiak dhe mediatik. Emocioni i vetëm, që i lejohet diplomacisë, është emocioni i shtetit dhe i kombit.

Shqipërisë dhe Kosovës i duhen marrëdhënie normale dhe bashkëpunim miqësor edhe me Rusinë, edhe më Serbinë. Por kjo arrihet jo me oportunizëm diplomatik, as duke lëshuar në interesat kombëtare dhe as në dëm të aleatëve strategjikë dhe të aleancave jetike perëndimore të kombit shqiptar.

Fjala e mbajtur në Konferencën e IV-të të Ambasadorëve të Kosovës,19-23 dhjetor 2016.

Somario

-Diplomacia është distancim nga emocioni personal, partiak dhe mediatik. Emocioni i vetëm, që i lejohet diplomacisë, është emocioni i shtetit dhe i kombit.

-Bashkëpunimi rajonal i Kosovës me shtetet e tjera në rajon, përfshirë edhe marrëdhëniet me Serbinë, shoqërohet nga një faktor jo pozitiv, që lidhet me rolin e Rusisë në rajonin tonë.