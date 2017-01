Nga Prof. Miço SAMARA

Këto ditë doli nga shtypi një botim i ri për Kostë Anastas

Chekrezin ose Kostandin A. Chekrezin, një ndër figurat e spikatura të historisë dhe të publicistikës shqiptare, pikërisht në prag të 125-vjetorit të ditëlindjes së tij, i hartuar nga studiuesi dhe gazetari ynë i njohur Andon Andoni dhe i botuar nga Shtëpia botuese “Naimi” (Tiranë, 2016).

Dëshiroj të përgëzoj autorin, i cili kreu një detyrë të mirëpritur ndaj bashkëfshatarit të tij të shquar, duke dhënë një pasqyrë pak a shumë më të plotë të jetës dhe të veprimtarisë patriotike të këtij shqiptari “të madh” (siç e ka quajtur Fan S. Noli), në dobi të kauzës dhe të kulturës kombëtare.

Qysh në moshën time të fëmijërisë kam dëgjuar të flitet për të në fshatin tim të lindjes nga baba-Tasi, nga teta-Thomaidhë, nga im atë, si dhe nga mësuesi im i klasës IV të shkollës fillore Rrok Jakova.

Siç thuhet edhe në monografi, Kostandini (ose Kosta) ka lindur në Ziçisht të Devollit (në vitin 1892), në gjirin e një familjeje intelektuale, babai i të cilit ka qenë delegat i krahinës së Devollit në Kongresin për themelimin e Kishës orthodhokse autoqefale kombëtare shqiptare. Ai kreu shkollën e mesme në Korçë dhe universitetin e Harvardit në ShBA; ka qenë veprimtar aktiv dhe i zellshëm i Federatës «Vatra» (u zgjodh vite me radhë në organet drejtuese dhe kryetar i saj në v. 1920), drejtoi gazetën «Dielli» (1915-1916 e 1919-1920), ligjëroi si profesor në universitetin e Washingtonit dhe të Nju-Jorkut, bashkëpunoi me qeverinë e Princ Wid-it në Durrës (1914) dhe mori pjesë në revoltën (e quajtur “Kryengritja e Fierit”) kundër mbretit Zog; ai është përpjekur shumë (me një këmbëngulje proverbiale) në Departamentin e Shtetit për njohjen sa më shpejt të Shqipërisë nga ShBA si shtet i pavarur; ka qenë drejtor e botues i gazetave “Illyria” (në tri gjuhë – Boston) e “Telegraf’ (1926- 1928 në Tirane) dhe i gazetes së përjavshme “Ora” (1930-1932); ka hartuar një varg veprash të rëndësishme, ku spikatin librat: Albania, past, and present botuar së pari anglisht (New York, 1919) e pastaj shqip (Shqipëria, e shkuara dhe e tashmja në Tiranë, 2012); Historia e Shqipërisë (Boston, 1920), English-Albanian Dictonary (Boston 1923, me një parathënie të Faik Konicës), Plani i tretë për copëtimin e Shqipërisë (botuar së pari në washington DC, 1951 e pastaj në Tiranë – 2012); ai është themelues i organizatës “Shqipëria e Lirë” në mërgim (1941) etj. etj.

Megjithëse është shkruar edhe tjetër herë për të, mendoj se figura dhe personaliteti i tij ende nuk janë bërë plotësisht të njohur për të gjithë lexuesit shqiptarë dhe të huaj. Arsyet mund të jenë të ndryshme, por pajtohem me atë që studiuesi Ilir Konomi thotë në “Parathënien” e kësaj monografie se «Janë rrethanat që e lanë në harresë Kostandin Chekrezin, përkthyesin, gazetarin, historianin dhe politikanin e zjarrtë. Por më në fund kemi një përpjekje për të rizbuluar dhe është rasti të themi me mirënjohje: Mirë-se-erdhe përsëri në botë Chekrez!” Është rasti të vëmë në dukje se vetë Ilir Konomi e përmend dhe vlerëson drejt figurën e Kostë Chekrezit në botimin e tij të fundit me titull Faik Konica, jeta në Uashington (Tiranë, 2011). Për Kostë Chekrezin kanë shkruar (por më shpesh në mënyrë sporadike) edhe Muin Cami në rev. Studime historike (1984), Haris Silajxhiç (1999), B.Meta (2002), N.Jorgaqi (2005), R.Gurazezi (2006), D. Ndreca (2012), E.Dodona (2013) etj.

Për herë të parë kam lexuar për të në gaz. Përlindja e Shqipëniës (1913), që botohej në Vlorë, kur ai ende i ri braktisi studimet për të ndihmuar qeverinë e Ismail Qemalit, menjëherë pas shpalljes së Pavarësisë (1912), si gazetar dhe përkthyes nga frëngjishta, turqishtja, greqishtja italishtja dhe anglishtja. Atëherë mësova se ishin ndjenjat e tij atdhetare që e nxitën për t’iu përkushtuar diplomacisë dhe politikës, me qëllimin e mirë: për të mbrojtur mëmëdheun dhe çështjen kombëtare nga pretendimet dashakeqëse të të huajve. Ishin këto ndjenja dhe aspirata të bashkëfshatarit tim që më frymëzuan edhe mua, pothuaj në të njëjtën moshë, për t’iu përkushtuar studimit të gjuhës letrare kombëtare shqipe, pikërisht sapo kisha kryer Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Tiranës (dega e gjuhës e të letërsisë) dhe fillova punën në Institutin e Historisë e të Gjuhësisë. Gjatë punës në këtë Institut, gjithnjë “më ka pëmdjekur” dëshira për të vijuar traditën e veprimtarisë publicistike e shkencore të “xhaxhe-Kostës” dhe jam munduar t’i ktheja atij borxhin, që më në fund realizoi autori i kësaj monografie. Ishte kjo arsyeja që më nxiti të hartoj (pas vendosjes së pluralizmit në vendin tonë – 1991), së bashku me prof. M.Camin, një zë të veçantë që u pasqyrua në Fjalorin Enciklopedik të Akademisë së Shkencave (Tiranë, 2008, faqe 380).

Duke përfunduar, nisur nga pozitat e profesorit tashmë të dalë në pension, mendoj se për jetën dhe veprimtarinë e Kostë Chekrezit ose për ndihmesat e tij si historian, publicist e gjuhëtar, mund të hartohen monografi të veçanta në fushat e historiografisë, të publicistikës, të politologjisë, të gjuhësisë, të stilistikës letrare-gjuhësore etj., me qëllim që të bëhet më e plotë figura dhe personaliteti i tij, duke e plotësuar atë me të dhënat e nxjerra nga arkivat e Departamentit të Shtetit në ShBA, në Francë, në Shqipëri e gjetkë ose me të dhënat nga studimi më i hollësishëm i të gjitha shkrimeve të tij të botuara në shqip, anglisht ose frëngjisht. Nga këto studime ose duke analizuar vetëm Fjalorin inglisht-shqip të tij, mund të bëhen punime, artikuj shkencorë ose tema diplomash nga studentë të fakulteteve filologjike, për të zbuluar aftësinë reteorike, njohjen e mirë prej tij të pasurisë së pashtershme leksikore dhe forcën shprehëse të fjalës shqipe, të mbështetur në gjuhën e popullit (edhe të krahinës së tij), për vlerësimin dhe mbrojtjen që ai u ka bërë gjuhëve zyrtare (ku përfshihet edhe mbrojtja prej tij e gjuhës letrare shqipe), e traditave dhe e kulturës kombëtare shqiptare etj.

