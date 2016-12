29 Dhj 2016Posted by us er

Ministri i Jashtëm grek, Nikos Kotzias, deklaroi dje se Greqia do të mbështesë integrimin e Shqipërisë në BE, por jo pa plotësuar kushtet. Në një intervistë për agjencinë zyrtare të lajmeve ‘ANA-MPA’, Kotzias shprehet se përfundimet e presidencës sllovake për ecurinë e procesit të integrimit europian të Shqipërisë në mbledhjen e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të BE-së, që u mbajt para dy javëve në Bruksel janë të adresuara mirë. “Konkluzionet e presidencës sllovake në Presidencën e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme, në ndryshim nga dokumente të mëparshme që kishte përgatitur Komisioni Europian dhe që fokusoheshin ekskluzivisht në reformën e drejtësisë në Shqipëri, tashmë në këto konkluzione evidentohen 5 prioritetet kyçe, që janë vënë si kushte bazike për shqyrtimin e një hapjeje të mundshme të negociatave të anëtarësimit. Këto prioritete përfshijnë promovimin e reformës gjyqësore, luftimin e krimit të organizuar veçanërisht në prodhimin dhe trafikimin e drogës dhe sigurisht respektimin e minoritetit”, u shpreh Kotzias. Ai nënvizoi faktin se në konkluzionet për Shqipërinë theksohet nevoja për të mbrojtur të drejtat e minoriteteve në të gjithë vendin, në mënyrë të veçantë të drejtën e pronës. “Nënvizohet nevoja që shteti shqiptar të respektojë të drejtat e pronësisë të këtyre minoriteteve, si dhe të marrë masat e nevojshme për këtë qëllim”, u shpreh Kotzias. Ministri i Jashtëm megjithatë, theksoi se Greqia dëshiron evropianizimin e Shqipërisë dhe pranimin e saj në BE, por pa e favorizuar. “Kriteret e zbatuara për të gjitha vendet anëtare të BE-së deri më sot duhet të zbatohen edhe për Shqipërinë. Greqia ka gjithmonë humor të mirë dhe kur të kërkohet, do të takohemi në mënyrë që të ndihmojë Shqipërinë në përpjekje për të përmbushur këto kërkesa”. Sa u përket çështjeve midis dy shteteve, ministri i Jashtëm grek, Kotzias tha: “Dialogu vazhdon dhe në fakt vetëm pak ditë më parë ministri i Shqipërisë vizitoi Athinën dhe u takua me sekretarin e Ministrisë së Jashtme të Përgjithshme, ambasadorin Dimitris Paraskevopoulos”.