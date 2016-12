Valentina Madani

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi dje me votë unanime ndërprerjen e mandatit për kryebashkiakun e Kavajës Elvis Roshi dhe për deputetin e LSI-së Shkëlqim Selami. Ndërsa me votim 4 vota pro dhe 3 kundër, KQZ miratoi me shumicë votash ndërprerjen e mandatit për deputetin Dashamir Tahiri. KQZ u nda në vendimmarrjen për deputetin e PDIU, Dashamir Tahiri, i identifikuar me grupin parlamentar të Partisë Demokratike në parlamentin Shqiptar. Ishin pikërisht votat e opozitës kundër vendimit për shpalljen të pavlefshëm dhe ndërprerjen e parakohshme të mandatit të deputetit. Asnjë prej tyre nuk ishte i pranishëm në mbledhjen e djeshme, por u përfaqësuar nga avokatët. Mbledhja e KQZ-së u shoqërua me debat lidhur me materialet e ardhura të Prokurorisë. Sipas kreut të komisionit, Denar Biba, prokuroria ka dërguar materialin me saktësime siç i është kërkuar për të vijuar mbledhjen, por avokati i Dashamir Tahirit, Fatmir Braka ka kundërshtuar duke thënë se prokuroria ka dërguar të njëjtin material. “Materiali nuk është i ri. Pak kanë ndryshuar, janë thjesht disa saktësime siç i kërkuam. Komisioni ishte në dilemë nëse do ishim në pozitën e noterit apo gjykatë. Ne donim një proces të rregullt ligjor”, u shpreh kreu i KQZ, Denar Biba. “Prokurori ka dërguar të njëjtin material dhe sërish është gabim, ka ngatërruar datën e klientit tim. Në 2009 është dënuar në Ravena, por këtu flitet për një vendim gjyqësor. Prokuroria s’e ka. S’i ka hyrë kësaj gjëje. Informacioni është marrë në mënyrë narrative nga Europol, jo nga drejtësia. Informacioni është i gabuar. Ne ua vumë në dispozicion vendimin”, theksoi avokati Braka. Kryetari i Komisionit, Denar Biba deklaroi më herët se të tre zyrtarët janë subjekt i ligjit të dekriminalizmit, duke lënë të nënkuptuat se do votohej pro heqjes së mandatit të tyre. “Për kryebashkiakun Elvis Rroshi vendosëm njëzëri që t’i ndërpritet menjëherë mandati. Njoftimi do t’i jepet kryeministrit për të ndjekur procedurat. Rroshi ka të drejtë ankimimi. Për zotin Shkëlqim Selami njëzëri vendosim të shpallim të pavlefshëm dhe ndërprerjen e menjëhershme të mandatit. Vendimi i jepet me dije Kryetarit të Kuvendit, Ilir Meta. Për Dashamir Tahirin, me shumicë votash, komisioni vendosi të shpallë të pavlefshëm mandatin dhe ndërprerjen e menjëhershme të tij.”, tha Biba. Ashtu edhe siç pritjen, kundër këtij vendimi ishte Hysen Osmanaj, Klement Zguri si dhe Vera Shtjefni. Pas shpalljes së pavlefshme të mandatit të kryebashkiakut Elvis Rroshi, Kavaja shkon në zgjedhje të parakohshme. “KQZ nuk është gjykatë, dhe kjo është hera e parë që bëjmë procedurë të tillë, dhe po vendosim standardet. Po mundohemi të bëjmë një proces sa më të rregullt ligjor. Por nuk jemi në pozitën e një gjykate e të shqyrtojmë thelbin ato që prokuroria i ka parashtruar komisionit”, deklaroi z.Biba. Kurse Hysen Osmanaj tha: Forcat politike duhet të lejohen të flasin. Avokati i z.Rroshi Thedhori Sollaku u shpreh: Nuk jam dakord që forcat politike të flasin sa herë të duan. Për sa i përket shqyrtimit të këtyre kërkesave nuk kemi asnjë dispozitë të kodit zgjedhor. Forcat politike e kanë shprehur me votë. Diskutimi i provave të reja ka të bëjë me tavolinën. Forcat politike e kanë dhënë mendimin e tyre në ditën e parë. Anëtarja e KQZ Vera Shtjefni deklaroi: “Për Elvis Rroshin ka disa të dhëna të evidentuara. Siç është vepra për përdhunim dhe dëbim. Po ashtu, sipas prokurorisë, Rroshi posedon disa emra. Ai është në kushtet e ndalimit të mandatit. Rroshit duhet t’i ndërpritet mandati përjetë”. Vendimin i KQZ mund te ankimohet në Gjykatën Kushtetuese nga 3 funksionaret, por për rastin e kryebashkiakut Rroshi më parë duhet te shprehet kryeministri .