28 Dhj 2016

Duket se festat sjellin për të gjithë më shumë kohë për të kaluar me familjen. Kreu i AAK-së dhe bashkëshortja e tij Anita përveç angazhimeve të mëdha në punë, ata, gjithashtu, janë të përkushtuar edhe ndaj familjes. Kohën e lirë çifti së bashku me fëmijët, kanë zgjedhur Brezovicën që të pushojnë dhe argëtohen. Në disa foto që kanë postuar në rrjetet sociale, shihet se ata kanë realizuar edhe një plak prej dëbore. Me rëndësi është që ata po kënaqen dhe kjo reflekton edhe në fytyrat e tyre të buzëqeshura.