Jeton Selimi

Kukësi humbi edhe miqësoren e dytë në Antalia. Kampionët e dimrit të Shqipërisë u mposhtën 1-0 nga kazakët e Kairat Almatit, pas një ndeshjeje ku gjithsesi trajneri mori disa përgjigje pozitive nga skuadra. Kjo ishte humbja e dytë për Kukësin nga Kairati, teksa në vitin 2014 kazakët eliminuan verilindorët nga Liga e Europës. Trajneri Gjoka hodhi në fushë një skuadër me rreshtimin 4-4-1-1 me Eminin në mbështetje të Pejiçit. Në ndryshim nga sfida me Bashaksehirin, verilindorët e nisën shumë mirë ndeshjen duke fituar një 11-metërsh në minutën e 8-të, të cilën Pero Pejiç e shpërdoroi. Në këtë fraksion loje Kukësi pati dhe mundësi të tjera për shënim, por nuk arriti dot të realizojë. Në fillimin e pjesës së dytë ndërkohë ishte Kairati që zhbllokoi shifrat në të 50′-tën me Gerard Gohou, që shfrytëzoi një harkim të hedhur në zonë. Pavarësisht dëshirës së Kukësit për të arritur te goli barazimit, shifrat nuk ndryshuan më, ndërsa trajneri Gjoka hodhi në fushë për herë të parë dhe brazilianin Kale, që bëri debutimin e tij me verilindorët. Gjithashtu, gjatë mesit të pjesës së dytë pati dhe një shkëputje të energjisë elektrike, që bëri që ndeshja të ndërpritej për rreth 10 minuta. Sfidën e radhës skuadra e Kukësit do ta ketë me azerët e Neftçi Baku.

Trajneri

I kënaqur me paraqitjen, por jo me rezultatin. Në përfundim të miqësores së dytë në Antalia të humbur me shifrat 1-0 ndaj skuadrës kazake të Kairat Almatit, trajneri i Kukësit, Ernest Gjoka vlerësoi mënyrën sesi luajti skuadra e tij, por në të njëjtën kohë nënvizoi se verilindorët duhet të tregohen më cinikë përpara portës. Sipas Gjokës, pavarësisht rezultatit, sfida të tilla të nivelit kaq të lartë si ajo ndaj Istanbul Bashaksehir dhe kjo ndaj Kairat Almatit do të t’i shërbejnë shumë Kukësit për vazhdimësinë e sezonit. “Jam i kënaqur me lojën që zhvilloi skuadra, pasi luanim përballë një kundërshtari shumë të fortë. Mendoj se duhet të ishim treguar më cinikë, humbëm një penallti që nëse do ta realizonim, gjërat mund të kishin shkuar ndryshe. Më vjen keq që nuk i shfrytëzuam si duhet mundësitë që na u paraqitën, sepse krijuam shumë raste. Gjithsesi, pavarësisht rezultatit, këto ndeshje po i shërbejnë shumë skuadrës”. Nëse do e mendojmë rezultatin, unë do kisha dëshirë të kishim përballë kundërshtarë më të lehtë, por ne si skuadër na duhen këto ndeshje. Po sfidojmë kundërshtarë shumë të fortë, skuadra po tregon rritje në lojën, lojtarët pak nga pak po arrijnë formën optimale”.