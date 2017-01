Gaziantepspor shfaq interes per Pero Pejiç dhe Nijaz Lenen. Në Antalia ku po zhvillojnë minifazën përgatitore, Kukësi mund të humbasë dy prej lojtarëve kyç të këtij sezoni. Skuadra e ligës së parë Gaziantepspor ka shfaqur interes për dy kampionet e dimrit të Superligës shqiptare. Edhe pse ende nuk ka asnjë lëvizje zyrtare në rang klubesh, burime për “Sport News” bëjnë të ditur se drejtuesit e Gaziantep janë gati të hyjnë në bisedime me presidentin e Kukësit, Safet Gjici. Edhe pse shuma mund të jetë e konsiderueshme duket e vështirë që presidenti i kampionëve të dimrit të heqë dorë nga dyshja Lena-Pejic. Gaziantep është në vendin e 13 të ligës së parë turke, ku duket të ketë probleme me gjetjen e golit. Kroati Pero Pejiç është makina e golit në kampionatin shqiptar, pasi ka realizuar 11 gola në pjesën e parë të sezonit, duke qenë njeriu gol, që ka çuar Kukësin drejt vendit të parë. Pejiç ka luajtur si titullar 17 nga 18 ndeshjet e dy fazave të para, ndërkohë që mesfushori Nijaz Lena ka luajtur 15 ndeshje pa gjetur rrugën e golit. Edhe 30-vjeçari nga Struga ka qenë një nga pikat më të forta në formacionin e Ernest Gjokës. Tashmë duhet parë se cili do jetë reagimi i klubit. Në të dyja rastet Kukësi do të dalë fitues, nëse vendos të mbajë futbollistët do të jetë i kompletuar në garën për titull, ndërsa nëse vendos t’i shesë, atëherë do të dalë fitues në aspektin financiar nga dy lojtarë që kanë kaluar të 30-at.