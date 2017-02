05 Shk 2017Posted by us er

Nga Ben Andoni

Vitet e fundit të shkrimtarit bëheshin gjithnjë e më të heshtura. Ai, vetë, i bindur për afrimin e vdekjes nuk i bishtnonte më fatit, por kishte kohë që e priste i qetë. Jo më kot, në poezinë e tij gjen jetën por shumë herë edhe vdekjen. Ai jetonte dhe nuk i trembej asgjëje. Të vetmit, që ndoshta i kanë sjellë bezdi pafund duhet të ishin figurantët. Misioni: Të bënin bujë. Isha te Dritëroi. Më tha kështu! I thashë ashtu! Në fund rituali ishte i njëllojtë e mbyllnin me foton, duke e përqafuar. Shtrënguar. Kjo e fundit (lexo fotoja) mbetej dëshmia se edhe ata ishin pjesë e historisë. Po historia e një individi është e tija, ajo nuk mund të ndahet me askënd. E habitshme se grafomanët e shumtë pa u ndalur në thellësinë, qartësinë dhe idenë e tij të qartë në korpusin letrar u futën në gjëra skajore, por shumë larg këqyrjes së thelbit të vërtetë të veprës së vet. Vepra e Dritëroit duhet të vlerësohet për motivin e madh patriotik dhe blatimin e të gjithë talentit për ta nxjerrë sa më sinqerisht në pah atë. Është pak ironi që të thuash se për të nuk është shkruar, s’është vlerësuar apo folur sa duhet.

Nuk duhet harruar edhe fakti se mesazhet e tij sociale dhe politike nuk u lexuan si duhet, paçka se shumë syresh u shprehën direkt. Kjo e fundit mbase do të mbahet mënd edhe si një nga

kokë-dhembjet e tij përballë një shoqërie amorfe, si kjo jona, që e dëgjonte, e mbyste me blicat e pashpirt dhe në fund largohej në ftohtësinë e vet, duke e lenë në vetminë normale.

Ka vdekje të bukura, ashtu si ka jetë të shkuara kot. Kjo e Dritëroit ishte një jetë e plotë e një njeriu, që nuk shqetësohej nga puna e tij, e jetuar këndshëm dhe pa sikletin e bindjeve politike, që ai nuk i ndërroi deri në fund të jetës.