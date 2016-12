Gerilina Kodheli

Europa është shndërruar në një shënjestër të qartë të terroristëve. Të paktën kështu pretendojnë mediat italiane, sipas të cilave, sulmet do të fillojnë nga Ballkani. Një nga xhihadistët më famëkeq të rajonit, Lavdrim Muhaxheri, është rikthyer, dhe bashkë me të edhe 400 xhihadistë të tjerë, që mendohet se po kthehen nga Siria dhe Iraku. Siç shkruan gazeta italiane “L’Espresso”, mposhtja e ISIS-it në fushën e luftës dhe rrudhja e zonave të terroristëve kanë shtyrë luftëtarët e huaj që të rikthehen dhe të ndryshojnë shënjestrat e tyre. “Objektivi: Evropa. Kontinentin e vjetër kërkojnë ta godasin në zemër, sipas deklaratave dhe strategjive të bëra publike nëpër rrjete nga krerët e Shtetit Islamik, pas humbjeve të rënda të pësuara muajt e fundit”, shkruan media italiane. Sipas saj, “shumë prej xhihadistëve të kthyer janë ballkanas; disa prej tyre janë arritur të kapen dhe të arrestohen, por pjesa më e madhe e tyre ka arritur t’u shpëtojë policisë dhe shërbimeve sekrete, pasi gjejnë mbrojtje nga një rrjet terrorist që ka bazën në Ballkan. I kërkuari numër 1 quhet Lavdrim Muhaxheri, i njohur edhe me emrin ‘Kasapi i Ballkanit’, i cili është ‘shquar’ veçanërisht për terrorin e shpërndarë në internet në vitin 2014, kur 29-vjeçari, shqiptar nga Kosova, postonte pamje dhe foto të atyre që ai i emërtonte si ‘tradhtarë’. Muhaxheri, i njohur edhe me emrin Abu Abdullah al-Kosova, është konsideruar prej kohësh si një nga krerët e ISIS-it, pas një ngjitjeje si kreu i Brigadës Ballkanike të Xhihadistëve, i cili shumë herë është thënë se ka ndërruar jetë në Siri. Por në gushtin e kaluar ai u bë i gjallë, teksa është shfaqur i buzëqeshur me një kallashnikov në dorë. Por ajo që është më e keqja, sipas asaj që konstaton ‘L’Espresso’, nga burimet e shërbimeve sekrete italiane në Kosovë, është se ‘kasapi i Kaçanikut’ (një qytet i vogël në Kosovë, në kufi me Maqedoninë, i njohur si qendër e xhihadistëve), prej disa muajsh është kthyer në vendin e tij, në Kosovë, së bashku me rreth 300-400 anëtarë të Kalifatit Islamik. Mbërritja në Kosovë e Lavdrim Muhaxherit duket se është nga Maqedonia në mes të muajit nëntor. Pas kësaj, drejtuesit e shërbimeve sekrete kanë vënë në punë AKI (Agjencinë Kosovare të Inteligjencës) si dhe njësitë e antiterrorizmit në Shqipëri, Maqedoni e Kosovë. Por xhelati duket se i ka humbur gjurmët sërish. Rikthimi i Muhaxherit në Ballkan, sipas shërbimeve sekrete italiane është konsideruar si një kërcënim shumë serioz, jo vetëm për zonën ballkanike, por edhe për shumë vende të Europës, ku lideri xhihadist nga Kosova (i futur në listën globale të terroristëve nga SHBA në 2014), ka shumë kontakte dhe është në gjendje që të godasë. Rrjeti xhihadist i ‘kasapit’ është shumë i degëzuar. Por jo vetëm kaq; Muhaxheri ka një njohje shumë të mirë të armikut të tij, sepse, para se të bëhej një nga krerët e xhihadistëve, ka punuar në bazën amerikane të Bondsteel në Kosovë dhe para kësaj ka punuar për NATO-n në Afganistan. ‘Lavdrim Muhaxheri është një kërcënim’, shkruante në titullin e tij kryesor “BalkanInsight” në 18 nëntor, menjëherë pas arrestimit të 19 terroristëve që ishin duke përgatitur sulme terroriste në Shqipëri e Kosovë. Objektivi kryesor i terroristëve në fakt, ishte një shpërthim eksplozivi gjatë ndeshjes ndërkombëtare Shqipëri-Izrael, që do të luhej në Shkodër. Por pikërisht këto sinjalizime dhe mbërritja e Muhaxherit në Kosovë, vunë në alarm gjysmën e agjencive sekrete të botës, të cilat shmangën një nga ngjarjet që mund të ishte ndër më të përgjakshmet e viteve të fundit. Të arrestuarit, sipas burimeve nga policia kosovare, ishin koordinuar nga Lavdrim Muhaxheri që nga Siria ku ai ndodhej. Por në ditët kur u zhvillua aksioni, një nga krerët e ISIS-it me origjinë nga Kaçaniku, ishte rikthyer në shtëpi. Ka mundësi që Muhaxheri nuk është nisur më për në Siri, duke parë edhe lidhjet e tij me Italinë. Në dhjetorin e vitit 2015, gjatë operacionit të koduar ‘Van Damme’, u shkatërrua celula terroriste që operonte mes Italisë e Kosovës dhe që si kreun e saj kishte Samet Imishtin, që banonte mes Breshias dhe Kosovës. Në shtëpinë e të arrestuarit në Kosovë, u gjetën prova të lidhjes së tij pikërisht me Muhaxherin, sipas asaj që shkruante ‘Il Giornale’. ‘Kasapi’ i ri ishte gati për të zbatuar urdhrat dhe të niste një luftë të shenjtë vetëm në Europë; pikërisht me egërsinë që ka treguar në rrjetet sociale dhe me autoritetin e tij donte të shpallte një Kalifat të ri”.

(L’Espresso)