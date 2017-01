06 Jan 2017Posted by us er

Mijëra të dënuar nuk do të votojnë në zgjedhjet e 18 qershorit të vitit 2017. Për shkak të përcaktimeve të ligjit për dekriminalizimit, miratuar kohë më parë nga parlamenti, pritet që një kategori e të dënuarve me vendim të formës së prerë të mos kenë të drejtë të votojnë, pavarësisht se këtë të drejtë ua jep Kushtetuta. Për herë të parë, nga listat e zgjedhësve do të hiqen para publikimit përfundimtar të listave të gjithë të dënuarit që kanë kryer vepra penale që parashikohen në pikat “a” e “b” të nenit 2, të ligjit “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, ose siç njihet ndryshe ligji për dekriminalizimin. Në nenin 2, pika 4 të këtij ligji thuhet shprehimisht: “Nuk kanë të drejtën të votojnë dhe të zgjedhin me votim të drejtpërdrejtë kandidatët për deputetë në Kuvend apo në organet e qeverisjes vendore, personat që plotësojnë kushtet e parashikuara shkronjat ‘a’ dhe ‘b’ të pikës 1 të këtij neni”.