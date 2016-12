Klodiana Haxhiaj

DURRËS

Gjykata e Shkallës së Parë e Durrësit dje caktoi masën e sigurisë “Arrest me burg” ndaj ish-drejtorit të burgut të Durrësit, Astrit Kotes, i cili arrestua pak ditë më parë për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh në lidhje me lirimin e Lulzim Berishës. Në rivlerësimin e masës së sigurisë, pasi ka dëgjuar palët, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtari Petraq Curri vendosi lënien e tij në qeli, duke lënë të hapur rrugën për ankimim në Gjykatën e Apelit. Gjatë seancës gjyqësore, Kote ka replikuar me gjyqtarin e çështjes dhe përfaqësuesin e organit të akuzës, duke pretenduar se është i pafajshëm dhe nuk e ka shkelur ligjin. Ai deklaroi se nuk ka lidhje me dinamiken e vuajtjes së dënimit, pasi kjo është procedurë e juristit dhe jo e drejtorit të burgut.

GJYQI

Ish-drejtori i burgut, Astrit Kote u paraqit pa pranga në duar në seancën gjyqësore, që u zhvillua në orën 12:30 të ditës së djeshme, ndërsa salla e gjyqit ishte e tejmbushur me njerëz, kryesisht të afërm e miq të tij. Prokurorja e çështjes, Rediana Halili i komunikoi Kotes dy akuzat. Ajo u shpreh se Kote ka bërë llogaritë për dinamikën e vuajtjes së dënimit të të burgosurit Lulëzim Berisha. “Dinamika është bërë nga drejtori i burgut dhe nga juristi i këtij institucioni, që është shpallur në kërkim. Për këtë kërkojmë që ai të lihet në burg”, pohoi Halilaj. Ndërkohë, avokati mbrojtës kërkoi revokim të masës së sigurisë “Arrest me burg” duke theksuar se klienti i tij nuk ka bërë asnjë shkelje, nuk është i rrezikshëm dhe nuk paraqet rrezikshmëri për t’u arratisur etj.. Kërkesat e bëra nga mbrojtja nuk u morën parasysh nga togat e zeza të Durrësit. Gjykatësi i kërkoi Kotes nëse kishte diçka për të thënë, ndërsa ky i fundit deklaroi se është i pafajshëm.

DEKLARATA E

ISH-DREJTORIT

Gjatë fjalës së tij, Astrit Kote u ka drejtuar disa pyetje prokurorisë dhe gjykatës, të cilat nuk kanë marrë përgjigje. “Ju jeni të bindur që unë kam shkelur ligjin? A jeni në dijeni të detyrës sime funksionale si drejtor i burgut? Më tregoni, cilin ligj kam shkelur? Kë dokument kam falsifikuar, a mund të ma tregoni? Nëse kam falsifikuar, të më japin dënimin më të rëndë! Unë nuk e njoh dinamikën e vuajtjes së dënimit të të dënuarve, pasi kjo nuk është detyra ime”, tha ish-drejtori i burgut të Durrësit. Kote theksoi se nuk ka asnjë lidhje me dinamikën e vuajtjes së dënimit të Lulzim Berishës. “Kjo është një procedurë e juristit ligjor. Çdo dinamikë kontrollohet formalisht nga drejtori. Raportet me zyrën juridike janë të tilla që ricikloj dhe miratoj veprimtarinë e juristit. Personalisht nuk merrem me pjesën e dënimit të të burgosurve. Dua të di ku kam bërë falsifikim dhe kam shkelur detyrën. Nuk e ndjej veten fajtor. Nuk dua të më shohin me keqardhje, pasi jam i pafajshëm”, pohoi ai para gjykatës. Ndërsa, gjykatësi i çështjes, Petraq Curri para se të merrte vendimin i kërkoi të pandehurit dhe avokatit mbrojtës rregulloren e institucionit të burgut që ai drejtoi prej tri vitesh, për të parë rolin që ka pasur drejtori Astrit Kote në detyrat e tij funksionale, rregullore e cila nuk u paraqit.