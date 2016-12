Azdren Llullaku do të transferohet tek Astana. Sulmuesi i Kombëtares shqiptare ka firmosur me klubin kazak, duke i dhënë fund aventurës së tij me rumunët e Gaz Metanit. Lajmi është bërë i ditur nga mediat rumune. Llullaku do të transferohet që këtë janar te klubi i kryeqytetit të Kazakistanit, me të cilin ka firmosur një kontratë 2-vjecare, nga e cila pritet të përfitojë një pagë prej 40 mijë euro në muaj, pothuajse 10 herë më shumë seç merrte te skuadra rumune, ku ka shfaqur një formë të jashtëzakonshme, aq sa është jo vetëm kryegolashënues i kampionatit, por njëkohësisht edhe një pretendent për “Këpucën e Artë” në Europë. Zgjedhja e Lullakut, përveç aspektit ekonomik, ka të bëjë edhe me faktin që Astana do të luajë në Champions League sezonin e ardhshëm, ndërsa dhe më parë ka qenë pjesëmarrëse në fazën e grupeve të këtij kompeticioni. Nëpërmjet kësaj zgjedhjeje, Llullaku do të ketë mundësinë të spikasë dhe në një kompeticion të rëndësishëm. Nuk dihet ende nëse ka edhe një marrëveshje mes dy klubeve për transferimin e sulmuesit, por mediat rumune bëjnë të ditur se Gaz Metan nuk do të pengojë kalimin e futbollistit tek Astana.