Nga Monika Shoshori Stafa

Donald Lu, ambasadori amerikan, iu drejtua dje kujtdo që e quan veten ende fort shqiptar me një fjalim “urtësisht” të ashpër e tipik për atë çfarë është dalluar gjithë herët diplomacia amerikane, tipik për një kryeamerikan sikurse quhet D. Lu së fundmi nëpër tryeza gazetarësh. Njëherësh akuzues e po aq shpërthyes edhe në gjuhën e tij ende të pasigurt shqipe, aspak elegante, por thellësisht dashamirëse, pa fyer po aq edhe inteligjencën e dyshimtë të miqve të tij shqiptarë, jo më si porosi, por drejtpërsëdrejti, duke iu referuar një realiteti që po i nënshtrohet skanerit pjesë-pjesë. Po pse duhet të jetë kaq e vështirë të biesh në një mendje me shqiptarët? Reforma në drejtësi, vetingu, përgjegjësia ndaj zgjedhjeve prej qeverisësve dhe opozitës, makthi i numërimit të votave, si mund të plotësohen standardet europiane, kriza institucionale, kriza në koalicion, ndërmjetësimet mes palëve e në fund opozita përgatit protestat e messhkurtit, më tej çfarë vjen? Të gjitha këto aq të pakuptimta sa shqiptarët t’ua kanë marrë dorën edhe idiomave qesëndisëse: “E ka emrin Shqipëri” apo “Çfarë të thotë vllai ty?!”. E që këtej në emër të kësaj situate në qëndrimet ndaj një morie problemesh të shqiptarëve është krijuar edukata e mospritjes së zgjidhjeve më prej askujt. Asfare. Sepse nëse në sjelljen politike të shqiptarëve është krijuar ideja e pajtimit me të keqen po aq ndoshta po duket se edhe europianët të jenë imunizuar nga ngjarjet tona të përditshme të aktualitetit, banalitetit, historive të kronikës së zezë, atyre rozë mbushur me plot humor të zi brenda. E ndaj, gjindja nuk qetësohet as kur ambasadori amerikan shpërthen çdo tri javë për drejtësinë e kapur e as kur gruaja kroate, Romana i tërheq vëmendjen shoqërisë civile në Shqipëri se ka frikë të reagojë ndaj së keqes, edhe pse në këto 26 vjet ishin ata që i “ngopnin” me ilaçe gjumi vit pas viti. Lu duket se nuk humb asnjë minutë kohë, sa herë politika në korridoret e tij fryn në erëra, të cilat ai mendon se mund t’ia ndryshojë timonin, duke shkelur muaj pas muaji në emra të përveçëm me rrathë cikloni, të cilët sa vijnë e ngushtohen në kohë. Në vazhdën e një gjuhe jo fort diplomatike dhe aspak do të thosha ekuidistante si diplomacia ka detyrën ta ushtrojë sipas të gjitha manualeve të kohës, akoma edhe më të drejtpërdrejtë se dy paraardhësit e tij, të frikshme fort do të shtoja, dje ambasadori amerikan, D. Lu kushtroi sfidën e radhës, publikisht dhe pa asnjë revokim mbi një emër të lartë në funksionin e tij publik. “Po shohim njerëz të fuqishëm që po përpiqen të ruajnë kontrollin e tyre mbi gjykatën dhe prokurorinë. Shembulli më i fundit për këtë është veprimi i Prokurorit të Përgjithshëm të Shqipërisë. Për më shumë se 18 muaj ai ka folur me zë të lartë kundër reformës në drejtësi”.

Qëndrim më të qartë s’ke ku gjen. Por kjo nuk është një gjë e re. Diplomacia amerikane i ka përdorur mjeshtërisht të dyja modelet: si modelin e parë Reyerson, po aq dhe atë Withers, Arvizu e tani Lu. Por asnjëherë nuk është kuptuar nëse kalimi prej asnjanësisë në anësi ka pasur lidhje me ndonjë ndryshim të qëndrimeve politike amerikane ndaj Tiranës, apo se kjo ka qenë një mënyrë të shprehuri të protagonizmit vetjak të përfaqësuesve të State Department. Ndaj vendimit më të fundit të institucioneve që aplikuan ligjin e dekriminalizimit, por edhe për të ardhmen e procesit të përzgjedhjes së funksionarëve politikë dhe zyrtarëve të tjerë shtetërorë në Shqipëri, presioni i këtyre emrave më sipër ka qenë më shumë se një sfidë e fuqive euro-atlantike. Ajo duket të jetë po aq edhe një sfidë personale e burrit që kish filluar ta mësonte shqipen 6 muaj para se të emërohej dhe gruas me profesion gazetare, së cilës i dhimbsej e kaluara e përbashkët e fqinjit të mirë. Dhe investimi në këto aksione, të cilat nuk janë të koordinuara pa një platformë në kohë dhe vend, më shumë sesa një korrigjim kursi i së shkuarës, është një mësim për të ardhmen.

Të parë me dyshim në vrapin e tyre drejt disa të vërtetave të këqija me të cilat shqiptarët janë edukuar të bashkëjetojnë më shumë se shpesh janë komentuar me ironi e tallje, për shkak të mungesës së efekteve imediate në jetën politike e institucionale të vendit.

Por, zgjedhjet e 18 qershorit do të jenë ngjarja e parë e madhe politike e vendit, që do të mbahet në një krejt tjetër atmosferë; me një ligj dekriminalizimi në fuqi dhe një reformë në drejtësi, që dalëngadalë ndoshta ka filluar të hedhë hapat e para të zbatimit. Ndaj për këto dhe të tjera arsye më shumë, këto ndryshime madhore të kuadrit ligjor që rregullojnë pjesëmarrjen në jetën publike, politike e institucionale, po prodhojnë një klimë të nxehtë politike në vend, ndaj infiltrimit të figurave me të shkuar të dyshimtë, por po aq një bollëk me një seri telenovelash rozë me “bukuroshe” në një vend me një emër që më vjen kaq shumë keq ta dëgjoj tek ndotet. Atje ku një prej balerinave amerikano-franceze më të famshme të fillim shek. 20-të, emrin e së cilës sot mban një gjerdan perlash, erdhi një ditë të trishtë mes shqiptarëve t’i shpëtonte ata prej urisë e vetë të mjekonte plagët e shpirtit prej fëmijëve të mbytur në lumin Senë në Paris.