12 Jan 2017

Skuadra e Luftëtarit konfirmohet në një formë të shkëlqyer edhe në këto ditë të para të fazës përgatitore për pjesën e dytë të sezonit. Ekipi i drejtuar nga Milinkoviç, ka zhvilluar sot ndeshjen e parë miqësore në Antalja, duke mundur me rezultatin 4-3 skuadrën kazake të Ordabasi. Edhe pse u gjet në disavantazh që në minutën e 16 pas një penalltie, skuadra gjirokastrite përmbysi gjithçka falë golave të një prej elementëve të saj më cilësorë, Kristal Abazaj në minutat 20 dhe 36, duke mbyllur në epërsi pjesën e parë. Ramadani çoi në 3-1 shifrat në minutën e 55-të pas një penalltie të realizuar me sukses, ndërsa më pas kazakët ngushtuan shifrat. Rexhinaldo shënoi golin e katërt për ekipin gjirokastrit në minutën e 70 të sfidës para se Ordabasi të vuloste rezultatin përfundimtar 4-3 në favor të Luftëtarit me një gol në minutën e 89.