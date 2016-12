DURRES- Prokuroria e Durrësit ka nxjerrë urdhër arresti për drejtorin dhe juristin e burgut të Durrësit, konkretisht Astrit Kotaj dhe shtetasin T. L., të dyshuar për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Falsifikimit të dokumenteve”, në vijim të hetimit të nisur kryesisht për lirimin me kusht të të dënuarit Lulzim Berisha. Nga ana e forcave të Policisë së Shtetit është ekzekutuar urdhri i prokurorisë për arrestimin e drejtorit të burgut, Astrit Kotaj, pas caktimit të masës së sigurisë “arrest me burg”, vendosur nga ana e gjykatës. Ndërsa është shpallur në kërkim juristi T.L.. “BalkanWeb” mëson se pas lëshimit të urdhër-arrestit, ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani shkarkoi Astrit Koten. “Nxis prokurorinë për zbardhjen e të vërtetave”, pohoi Manjani.

HETIMI I PROKURORISE

Nga hetimet e Prokurorisë së Durrësit, rezulton se drejtori i Institutit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale (burgut) dhe juristi i këtij institucioni kanë llogaritur në mënyrë të kundërligjshme kohën e qëndrimit të burgim të të dënuarit Lulzim Berisha.

Në bazë të shqyrtimit të dosjeve përkatëse të burgut Durrës, Prokuroria ka arritur në konkluzionin se i dënuari Lulzim Berisha duhej të kryente edhe të paktën 2 vite e 7 muaj burgim para se të mund të përfitonte nga parashikimet ligjore për lirimin me kusht. Prokuroria e Durrësit ka krijuar dyshime të arsyeshme se zyrtarët, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë konsumuar elementet e veprave penale të “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Falsifikimi i dokumenteve” të parashikuara nga nenet 186/3 dhe 248 të K.Penal.

LIRIMI I LUL BERISHES

Në vendimin e Gjykatës së Apelit të Durrësit të publikuan nga BIRN, trupa gjyqësore e kryesuar nga Arben Vrioni dhe me anëtarë Petrit Çenon dhe Anita Micin rendit nëntë argumente në favor të lirimit të Lulzim Berishës, ku më kryesori është kushti i kryerjes së ¾ të dënimit sipas përcaktimit të nenit 64 të Kodit Penal. I arrestuar më 6 prill 2006, Lulzim Berisha ka qëndruar fizikisht 10 vite e tetë muaj në burg. Megjithatë, në vendimin e Gjykatës së Apelit llogaritet se ai ka shlyer 18 vite, 9 muaj e 22 ditë nga dënimi i tij prej 25 vitesh, pasi ka përfituar 3 ulje të mëparshme dënimi, një ulje të katërt nga amnistia e vitit 2012 dhe nga koha e gjatë e qëndruar në paraburgim. Përveç matematikës së ditëve të burgut, Lulzim Berisha ka bindur Gjykatën e Apelit të Durrësit se, “është arritur qëllimi për edukimin dhe riintegrimin e tij në shoqëri”. Ish-kreu i bandës së Durrësit, Lulzim Berisha fitoi lirinë më 6 dhjetor, pas kërkesës së tij se vuante nga një sëmundje e rëndë. Ndërkohë, Prokuroria e Durrësit po vijon hetimin lidhur me të tjerë persona të përfshirë në këtë çështje.

Ndërkohë më 15 dhjetor, Prokuroria e Durrësit nisi hetimet për lirimin nga qelia të Lul Berishës. Prokuroria po heton për praktikat gjyqësore kryesisht për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës” që liruan Lulzim Berishën, ndërsa shqyrton vendimet e dhëna nga gjykatat në lidhje me uljen e dënimit, pasi sipas Prokurorisë së Durrësit, ka dyshime për veprime në kundërshtim me ligjin. Gjithashtu, do të hetohen edhe për praktikat administrative të ndjekura nga ana drejtuesve të Bashkisë së Durrësit, në bazë të të cilave është vendosur me lirimin me kusht të të dënuarit Lulëzim Berisha.