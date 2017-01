Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha deklaroi dje se siguria e zgjedhjeve të 18 qershorit janë vetëm votimi dhe numërimi elektronik. Në një reagim të tij, kreu i PD-së u shpreh se nuk mund të ketë zgjedhje të ndershme pa votim elektronik. “Ka një mënyrë që të mos vidhen zgjedhjet dhe të respektohet vota e qytetarëve: votimi dhe numërimi elektronik. Është i thjeshtë, i pamanipulueshëm, i provuar e plotësisht i realizueshëm dhe me kosto më të ulët se sistemi që kemi. Votimi elektronik zgjidh shumicën e problemeve që kemi pasur përherë me zgjedhjet”, – deklaroi kreu i opozitës. Sipas Bashës, “zgjedhje të ndershme pa votim elektronik mund të ketë aq sa ka sot shëndetësi falas. Të besosh tek Edi Rama për zgjedhje të ndershme pa votim elektronik, është njësoj sikur t’u besosh fjalëve të Edi Ramës se Elvis Rroshi është i pastër dhe i ndershëm”.

Aksioni

Opozita pritet të ashpërsojë aksionin e saj në këto ditë. Reagimi pritet të jetë i prerë qysh sot, në seancën e parë të Kuvendit. Burimet nga PD bënë me dije dje, se do të jetë kreu i grupit parlamentar, Edi Paloka ai që do të mbajë qëndrimin në emër të deputetëve të kësaj partie dhe më pas opozita do të lërë sallën e parlamentit. PD-ja do të kushtëzojë pjesëmarrjen aktive në Kuvend me kërkesën për të aplikuar votim dhe numërim elektronik në zgjedhjet e 18 qershorit. Ndërkohë, pas kësaj, rreth orës 18:00 të së hënës, kreu i PD-së, Lulzim Basha ka thirrur një mbledhje kryesie, pikërisht për të diskutuar në lidhje me aksionin opozitar. Të njëjtat burime nga opozita bënë me dije se kryesia do të vendosë në lidhje me fillimin e protestave, të cilat nuk i përjashtoi një ditë më parë edhe Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Arben Ristani. PD-ja do të detyrojë qeverinë që të mundësojë votimin dhe numërimin elektronik në këto zgjedhje, si e vetmja garanci për të siguruar transparencë dhe ndershmëri. Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Arben Ristani deklaroi të dielën për mediat, se PD-ja është e gatshme të negociojë me shumicën për të arritur realizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, por në të kundërt opozita kërcënon me bojkot të parlamentit e protesta. “Opsion janë të gjithë veprimet demokratike; që nga protestat, bojkoti, bisedimet; domethënë, çdo veprimtari demokratike që preson qeverinë dhe shtyn qeverinë drejt realizimit të një qëllimi të madh siç janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, janë të gjitha opsione të mundshme”, – u shpreh Ristani. Javën që shkoi, opozita bojkotoi mbledhjen e Komisionit të Posaçëm të Reformës Elektorale, pasi PS-ja vuri veton në lidhje me propozimin për të pasur votim dhe numërim elektronik në zgjedhjet e 18 qershorit. PD-ja u largua nga komisioni, por ende nuk dihet nëse ajo do t’i rikthehet punës aty, apo edhe në komisionet e tjera të përhershme, apo do ta vendosë bojkotin si kusht për plotësimin e kërkesave të saj për zgjedhjet e qershorit. Ndaj pritet që sot, drejtuesit e PD-së të përcaktojnë hapat e tyre, sa i përket sjelljes ndaj parlamentit, por edhe aksionit opozitar në ditët e muajt në vijim, kur pritet që të ashpërsohet edhe fushata elektorale.