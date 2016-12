Mamaja e Marjan Levantit, i cili u arrestua pasi plagosi me thikë prindërit dhe vëllain e ish-gruas së tij, duhet t’u qëndrojë 50 metra larg ish-nuses së të birit si dhe nipërve të saj. Ky fakt bëhet me dije në vendimin e gjykatës së dhënë ndaj historianes së njohur Elena Levanti (Kocaqi), raporton “BalkanWeb”. Po ashtu, në vendimin e gjykatës thuhet se nëna e Levantit nuk duhet t’i afrohet as banesës dhe as vendit ku punojnë apo jetojnë Elena me fëmijët e saj. Vetëm një ditë pasi Marjan Levanti u arrestua për krimin që kreu, mamaja e tij, Afërdita Levanti ka shkuar në banesën e Elenit dhe pa pëlqimin e saj ka tentuar t’i marrë me forcë nipin e saj, Dardanin, me pretendimin se Elena po e ndan nga i ati dhe po e ushqen me urrejtje për të.

URDHRI I MBROJTJES

1- Pranimi i kërkesë-padisë së paditëses Elena Levanti.

2- Lëshimi i Urdhrit të menjëhershëm të Mbrojtjes për paditësen Elena Levanti dhe fëmijët Dardanit Levanti dhe Helena Levanti kundër së paditurës Afërdita Levanti në këtë mënyrë:

Urdhërohet menjëherë e paditura Afërdita Levanti të mos kryejë vepra të dhunës në familje ndaj paditëses Elena Levanti dhe fëmijëve të saj, Dardanit Levanti dhe Helena Levanti; Urdhërohet menjëherë e paditura Afërdita Levanti të mos kërcënojë paditësen Elena Levanti dhe fëmijët e saj; Urdhërohet menjëherë e paditura Afërdita Levanti të mos cenojë, ngacmojë apo kontaktojë me paditësen Elena Levanti dhe fëmijët e saj, Dardanit Levanti dhe Helena Levanti; Urdhërohet menjëherë e paditura Afërdita Levanti të mos shkojë dhe të mos hyjë e qëndrojë në banesën e shtetases Elena Levanti, me adresë: “Rr. Ilmi Haver, nr.3, Unaza e Re, Tiranë”, ku aktualisht do të banojë vetëm paditësja dhe fëmijët, qendrës së saj të punës dhe shkollës e kopshtit ku aktualisht mësojnë dhe qëndrojnë fëmijët, Dardanit Levanti dhe Helena Levanti; Urdhërohet menjëherë e paditura Afërdita Levanti të mos i afrohet paditëses Elena Levanti dhe fëmijëve të saj, Dardanit Levanti dhe Helena Levanti në një distancë prej 50 metrash.

3- Shkelja e këtij vendimi nga e paditura Afërdita Levanti përbën vepër penale sipas nenit 320 të Kodit Penal.

4- Bazuar në nenin 19/b të ligjit 9669, dt. 18.12.2006, për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, si datë e dëgjimit për vërtetimin e këtij urdhri caktohet 13.01.2017, ora 10:00.

5- Ky vendim, bazuar në nenet 19/6 dhe 23 të ligjit Nr.9669, dt.18.12.2006, përbën titull ekzekutiv, ndaj duhet të ekzekutohet nga Zyra e Përmbarimit. Urdhër i cili, bazuar në nenin 3/7 të ligjit Nr.9669, dt.18.12.2006, është i vlefshëm deri në datën e vërtetimit të tij.

6- Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Komisariatit të Policisë Nr. 6 Tiranë, një kopje Zyrës së Shërbimeve Sociale pranë Njësisë Administrative nr. 7, Bashkia Tiranë, dy kopje paditëses Elena Levanti dhe një kopje së paditurës Afërdita Levanti.

7- Të njoftohet Komisariati i Policisë Nr. 6 Tiranë për paraqitjen e përfaqësuesit të tij në seancë si dhe Zyra e Shërbimeve Sociale, Njësia Administrative nr. 7, Bashkia Tiranë, për datën dhe orën e gjykimit.

8 – Kundër vendimit lejohet ankim i veçantë, brenda 5 ditëve në Gjykatën e Apelit Tiranë, afat i cili fillon nga e nesërmja e shpalljes. U shpall në Tiranë më datë 28.12.2017, ora 12:15.