Interes i jashtëzakonshëm për fotot e Marubit në Amsterdam. 54.600 vizitorë regjistron ekspozita “Dinastia Marubi – 100 vite të studios fotografike shqiptare”, në Muzeun e Fotografisë së Amsterdamit Foam Fotografiemuseum Amsterdam. Ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro Furxhi e quajti këtë ekspozitë ne hapjen e saj ne Foam jo vetëm një faqe e pasaportës sonë kulturore, por mbi të gjitha një ftesë për të vizituar Shqipërinë, sepse, “pasaporta jonë ka shumë faqe që duhen prekur”. Lajmin për 54.600 vizitorë e jep kuratorja Kim Knoppers, duke njoftuar se vetëm në dy muaj ekspozim (16 shtator-27 nentor) “Dinastia Marubi” ishte në vëmendje të publikut hollandez dhe të huaj, njëherësh pjesë e shtypit vendas dhe të huaj si Financial Times, BBC, British Journal of Photography, LFI News, Tages Anzeiger, Photojournalism now, the Calvert Journal, Villa d’Arte, etj. Kjo ekspozite prezantoi rreth 300 imazhe të përzgjedhura nga kuratorja e njohur Kim Noppers ne bashkepunim me Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”. Ministria e Kulturës shënon se është fat kur kemi vlera të atilla që konkurrojnë njësh me vendet e tjera europiane dhe është krenari për të gjithë ne kur i flasim skenës ndërkombëtare me gjuhën e kulturës. Duke e parë si detyrë e kryer mirë kur këtë kulturë e paraqesim në mënyrë dinjitoze MK vëren se është përgjegjësi e madhe kur synojmë që këtë standard të vendosur me profesionalizëm ta mbajmë lart gjithmonë. Muzeu “Marubi” nga data 5 dhjetor 2016 është në garë për një Çmim të madh europian të muzeve: #EMYA2017.