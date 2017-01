17 Jan 2017Posted by us er

Mërgim Mavraj vazhdon të insistojë se nuk ka tradhtuar askënd në momentin kur vendosi të largohej në mes të sezonit nga Këlni për t’iu bashkuar Hamburgut. Mbrojtësi i përfaqësueses shqiptare, në një intervistë të dhënë për të përditshmen sportive gjermane “Kicker” ka treguar dy arsye shumë të forta përse kishte bërë një zgjedhje të tillë. “Hamburgu është një klub shumë i madh. Bekenbauer e ka veshur këtë fanellë, Zeler, Hrubesh, idhuj të futbollit gjerman. Por edhe madhësia e këtij klubi nënkupton edhe trysni më shumë”, deklaroi lojtari që ishte tërhequr nga ideja për të luajtur në një klub të madh, pas një karriere të kaluar mes skuadrave më pak të njohura si Darmshtad, Bohum, Grojter Fyrth e së fundmi Këln. Arsyeja tjetër se pse ai vendosi të shkonte te Hamburgu, padyshim që ishte edhe aspekti ekonomik i situatës, pasi të Këlni, nuk do të arrinte të përfitonte më shumë edhe nëse do të rinovonte kontratën që do t’i mbaronte në fund të sezonit. “Kontrata ime në Këln do të përfundonte në verë. Por unë kam një familje të madhe dhe kërkoja siguri. Ndaj nga kjo pikëpamje, nuk ka asgjë të çuditshme në zgjedhjen që kam bërë”, tregoi mbrojtësi shqiptar në intervistën e tij për të përditshmen gjermane.