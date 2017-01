Mediat italiane kanë publikuar ditën e djeshme artikuj ku flitej për xhihadistët shqiptarë. E përditshmja italiane “Corriere della Sera” shkruan se xhihadisti shqiptar Alban Haki Elezi, 38 vjeç, i arrestuar dhe i dëbuar nga territori italian me akuzën e përhapjes së propagandës së ISIS-it, është i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me kreun e Kalifatit të Shtetit Islamik, Abu Bakr al Baghdadi. Artikulli i titulluar “Një xhihadist i dëbuar nga Breshia, lidhje me Al Baghdad”, ka në qendër xhihadistin shqiptar, ku sipas informacioneve të marra nga “Corriere della Sera”, emri i Alban Elezit është shfaqur në disa hetime të lidhura me Abu Bakr al Baghdadi-n. “Elezi mendohet se ka pasur kontakte të drejtpërdrejta në rrjet me Kalifin e Shtetit të vetëshpallur Islamik, terroristin me origjinë irakiane, njeriun që me organizatën e tij terroriste ka ngritur flamurin e zi të ISIS-it në një pëllëmbë tokë mes Irakut veriperëndimor dhe Sirisë lindore, duke kërcënuar atentate në gjysmën e botës”, shkruan prestigjiozja italiane. Lidhur me këtë fakt, si autoritetet italiane, ashtu edhe strukturat antiterrorizëm në Shqipëri po vijojnë hetimet për lidhjen e mundshme mes Alban Elezit dhe Abu Bakr al Baghdadi-t. Alban Elezi u arrestua në kuadër të operacioni “Balkan Conection”, por Gjykata e Apelit të Breshias e la të lirë në mungesë të fakteve që dëshmojnë lidhjet e tij me ISIS-in. Por, pas lënies së tij të lirë, me urdhër të Ministrisë së Brendshme italiane, Alban Elezi u dëbua nga territori italian, për t’u vënë në pranga në Shqipëri. “La Repubblica” ka shkruar një tjetër artikull për ISIS-in në Shqipëri, duke pasur parasysh sulmet dhe frikën e sulmeve terroriste që ka pushtuar Europën, nisur edhe nga ngjarjet e fundit. “Shërbimet tona të Inteligjencës, sikurse edhe ato të vendeve perëndimore, kanë dhënë alarmin e radikalizimeve në disa prej fshatrave, kryesisht në kufi me Kosovën, ku prej kohësh valëvitet flamuri i zi i shtetit islamik ISIS. Dhe rastet e radikalizimit po shtohen, duke u shndërruar në një fuçi baruti. Dhe në këtë rast Italia është një vend i rrezikuar, e në veçanti Puglia. Kjo për shkak të vendndodhjes gjeografike dhe kryesisht për shkak të pranisë së personave të radikalizuar dhe grupet ndërkombëtare të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike”, shkruan “La Repubblica”, duke cituar burime të Inteligjencës italiane. “Që nga lindja e Shtetit Islamik, një numër i madh luftëtarësh të huaj është nisur nga Ballkani dhe kryesisht nga Shqipëria. Numërohen mijëra luftëtarë. Në 12 muajt e fundit, praktikisht numri është reduktuar. ISIS-i ka humbur territore në Siri, çka e ka detyruar Shtetin Islamik të bllokojë shumë prej udhëtimeve. Ndërsa, shërbimet e Inteligjencës europiane sinjalizojnë se radikalizimi nga ana tjetër është thelluar pikërisht në këta muaj. Një alarm të tillë autoritetet shqiptare në një farë mënyre po kërkojnë ta përballojnë. Deri më tani janë dënuar 9 persona për radikalizim, dhe po përpiqet të kërkohet në xhami, ndërsa 89 të tilla duket se janë jashtë kontrollit”, thuhet më tej.