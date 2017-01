19 Jan 2017Posted by us er

Ministria e Mbrojtjes e Serbisë duket se kësaj radhe e ka seriozisht. Në një afishe e cila po shpërndahet prej dje në çdo shtëpi e banesë, dokument zyrtar lëshuar nga Ministria e Mbrojtës, të cilën gazeta “Blic” ka arritur ta sigurojë, Qeveria e Serbisë ka filluar të ftojë serbët për mobilizim ushtarak. Në ftesë mes tjerash thuhet: “Thirrje e përgjithshme për regjistrim në listën ushtarake, në bazë të Nenit 15 të Ligjit për Shërbimin Ushtarak, të punës dhe obligimit për punësim e obligim material dhe Nenit 4, paragrafit 3 të rregullores për kryerjen e shërbimit ushtarak për punësim e obligim material i ftojmë të gjithë të meshkujt e moshës madhore, shtetas të Republikës së Serbisë, të lindur në vitin 1999 dhe ata më të moshuar, të cilët nuk e kanë kryer evidentimin në listat ushtarake që të lajmërohen në Qendrën e Ministrisë së Mbrojtjes për Vetëmbrojtje Lokale nga Stari Trg, në rrugën ‘Makedonska 42’ Dhoma nr. 85 a, për regjistrim në listat ushtarake”, thuhej në dokumentin. Pastaj në ftesën në fjalë thuhet që të gjithë shtetasit e Serbisë duhet të sjellin me vete edhe letërnjoftimet dhe se regjistrimi fillon nga data 16.01 – 28.2.2017 nga ora 9:00 deri në ora 15:00″. Nga ana tjetër, disa autoblinda të KFOR-it janë nisur drejt veriut të Kosovës mëngjesin e djeshëm. Mediat kosovare raportojnë se ende nuk dihet arsyeja se pse këto mjete të rënda janë nisur për në Mitrovicë. Megjithatë, nisja e tyre ka të bëjë me situatën e shkaktuar së fundmi nga treni serb me mbishkrimet “Kosova është Serbi” që donte të hynte në Kosovë. Kryeministri serb, Aleksandar Vuçiç dhe shefja e diplomacisë së BE-së, Federica Mogherini kanë përfunduar një takim urgjent në Davos ditën e djeshme, ku është folur edhe për tensionet e fundit politike. Kryeministri serb pas takimit përsëriti pikëpamjet e tij ndaj porosive që agjencitë kanë marrë nga selia e NATO-s për funksionimin e policisë së Kosovës në veri të saj. “Tani ata thonë se ne nuk kemi një marrëveshje me shkrim, por kjo është pjesë e asaj që kemi diskutuar dhe kemi një marrëveshje verbale. Ju e dini që në Bruksel janë vetëm dy marrëveshje me shkrim dhe çdo gjë tjetër është arritur si një marrëveshje verbale”, tha Vuçiç. Ai u shpreh se dakordësia për urën në Mitrovicë dhe Telekomin, deri në nënshkrimin e fundit ka qenë në formën gojore. Më tej Vuçiç deklaroi se automjetet e blinduara dhe armët e gjata nuk të çojnë askund dhe nuk janë pjesë e zgjidhjes.