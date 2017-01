09 Jan 2017Posted by us er

Arbër Sulo, Fatmir Popja

Një 53-vjeçar endacak ka ndërruar jetë në Spitalin e Sarandës paraditen e së dielës, ndërsa një tjetër ka gjetur vdekjen pas një aksidenti të ndodhur në Elbasan ku dy makina u përplasën si pasojë e ngricave në rrugë.

Leonard Beqiri, është gjetur nga policia në një banesë të braktisur në lagjen nr.2 dhe në gjendje të rëndë është transportuar drejt spitalit “Petro Nako” të Sarandës. Rreth orës 11:45 të së dielës, 53-vjeçari Beqiri ka ndërruar jetë. Sipas policisë, prej fillimit të vitit ai është sjellë herë pas here në spital për shkak të çrregullimeve shëndetësore të ardhura si pasojë e të ftohtit dhe mosushqyerjes, ndërkohë që të dielën nuk ka mundur të mbijetojë. Beqiri njihej si endacak në qytetin e Sarandës, ndërkohë që për shumë kohë strehohej në një automjet të braktisur pranë Komisariatit të Policisë Sarandë, ndërkohë që nuk dihet se kujt i përkiste banesa në të cilën Beqiri jetonte kohët e fundit.

Ndërsa, ngjarja në qytetin e Elbasanit u shënua rreth orës 18:45, ku dy makina u përplasën si pasojë e ngricave në rrugë. Aksidenti ndodhi në Unazën e qytetit, ku për pasojë një person ka gjetur vdekjen.

Nga përplasja e mjetit tip “Ford” me targa AA 824 BK, drejtuar nga shtetasi Dritan Kalemi, 32 vjeç, banues në Elbasan, me mjetin tip “BMW”, me targa AA 003 PF, drejtuar nga shtetasi K.A., 28 vjeç, banues në Elbasan, humbi jetën i riu Dritan Kalemi. Mësohet gjithashtu se i plagosur ka mbetur drejtuesi i mjetit “BMW”, i cili momentalisht ndodhet i shtruar në spitalin e Elbasanit në gjendje të rëndë.

Për të shmangur viktima të tjera nga moti dhe për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve, helikopterë të Forcave të Armatosura janë angazhuar në disa misione shpëtimi, megjithatë ka pasur edhe raste kur qytetarët kanë refuzuar ndihmën. Ngjarja ndodhi në Arrëz të Kukësit, ku një helikopter udhëtoi për të ndihmuar një grua shtatzënë, por ajo dhe i shoqi nuk pranuan që gruaja të shkonte me ta. Sipas forcave të ushtrisë, ata qëndruan rreth 30 minuta në diskutime, por pa arritur ta bindnin çiftin. Ndërsa një grua tjetër shtatzënë u shpëtua dhe u transportua menjëherë në maternitetin e Tiranës. Ajo ishte nga fshati Konaj i Fanit dhe kishte probleme shëndetësore. Ndërkaq, 3 vetë janë shpëtuar në fshatin Iballë të Pukës, të cilët ndodheshin të izoluar në një minierë. Mes tyre ishte edhe administratori i kompanisë, i cili shfaqi probleme shëndetësore. Më herët, Forcat e Armatosura ndërhynë nga ajri edhe në dy raste të tjera, duke shpëtuar jetën e një personi në Koman dhe një personi tjetër në Tepelenë. Forcat e Armatosura gjithashtu janë të angazhuara në terren me mjete dhe njerëz.