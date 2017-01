Nga Pandi Madhi

Mrekullia quhet arti italian i fillim-vijim të shekullit të 20-të. Një situatë ndryshe në Galerinë Kombëtare të Arteve të Tiranës. Një event artistik i përkryer. Sallat e ndara sipas rrymave të artit italian të atyre viteve, lyer me ngjyra të ndryshme dhe që më kujtuan disa salla të vogla të Luvrit të famshëm. Në ato salla të vogla të Luvrit pashë Francisco Goyan dhe gjysmë vjedhurazi (duke marrë një leje pohuese me kokë nga mbikëqyrësi i sallës) bëra një foto para një portreti të tij. Në një sallë të ngjashme pashë portretin e famshëm të Frans Hals (vajza ezmere).

Nga autorët e prezantuar në ekspozitën e Tiranës, njoh veprat e disa prej tyre, si De Chirico, Balla, Turcato, Manzoni, etj. dhe mbi të gjithë njoh vepra të Renato Guttusos. Guttuso, ish-një shok i Piçasos (që nga viti 1955) dhe kjo dhe për shkak të bindjeve të tyre të majta. Pse e njoh Guttuson. Që i vogël kam parë vepra të tij, kam parë punëtorin italian pas punës duke ngrënë makarona apo “pasta”-siç i quajnë ata, apo edhe kompozime me temë sportin apo plazhin. Atë e quanin edhe neorealist, pasi kish rritur forcën dhe zhvilluar me tej realizmin. Vepra origjinale të Renato Guttusos kam parë në disa muze që kam vizituar dhe e kam ndër piktorët e mi të preferuar, ashtu siç kam dhe Giorgio de Chirico – i mbiquajturi metafiziku (për shkak të rrymës që ai përfaqësoi).

Buqeta e veprave të artit italian kanë krijuar një atmosferë cilësisht të ndryshme, nga të gjitha ekspozitat e tjera të organizuara në GKA të Tiranës. Duke parë veprat e tyre, kupton se përse vepra e tyre është kaq e vlerësuar. Duke analizuar me kujdes vepra të veçanta, vëren se sa të përgatitur teknikisht janë këta autorë. Nuk shikon penela të hedhur kot, apo edhe sfonde të pakuptimta. Gjithçka është ndërtuar në funksion të subjektit që trajtohet në vepër. Guttuso prezantohet me një peizazh mes ngjyrash me shumë dritë dhe që objektet ndahen nga njëri-tjetri nga penela të thellë dhe në mënyrë grafike, çka e dallon ketë autor nga të tjerët.

Kjo ngjarje artistike meriton vëmendjen e publikut dhe është rast i shkëlqyer për t’u njohur me artin italian të viteve 1900 – siç e quajnë organizatorët e kësaj ekspozitë. Prandaj të nderuar miq, lini mënjanë punët një pasdite ditë-jave apo paradite të shtunë, a të diele dhe shihni këtë ekspozitë. Të jeni të sigurt që për dy orë do t’ju rrëmbejë magjia dhe mrekullia e pikturës dhe skulpturës italiane dhe do të harroni realitetin se ku jetoni.