Shtyhet edhe me 3 muaj procesi i rivlerësimit të pronës me masën e tatimit 2%. Udhëzimi i miratuar në shtator përcaktonte se afati i procesit të rivlerësimit duhet të mbyllej në fund të muajit shkurt, kanë mësuar se qeveria do ta miratojë shtyrjen e afatit të procesit deri më 31 maj. Drejtori i Përgjithshëm i Hipo-tekave, Ilirian Muho në një intervistë për “News 24” thotë se arsyeja për shtyrjen e afatit është kërkesa e lartë e qytetarëve për rivlerësimin e pronave. “Për shkak të fluksit në rritje është parë e udhës që ky afat të zgjatet tashmë, ka një iniciativë të Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Drejtësisë për t’i paraqitur qeverisë ndryshime në ligjin që parashikon rivlerësimin e pasurive për ta shtyrë këtë afat deri në 31 maj. Për të qenë më konkret, nëse një pasuri është krijuar në vite dhe ka pasur një vlerë të caktuar, nëse kjo pasuri do të shitej në kushtet e sotme, detyrimi që do të kishte qytetari ndaj organeve tatimore do të ishte një detyrim i konsiderueshëm. Nëse një qytetar këtë pasuri do ta shiste, diferenca midis vlerës që kjo pasuri ka sot me vlerën që ka pasur në momentin e krijimit, do të llogaritej një detyrim 15%. Nëse qytetari vjen dhe do të kryejë procesin e rivlerësimit, atëherë pasuria do të ketë një vlerë të përafërt me vlerën e tregut, pra nëse pasuria në momentin e krijimit ka pasur vlerën 200 apo 300 mijë lekë dhe sot ka një vlerë 20-30 mijë, vlera do të llogaritej 2% e diferencës së vlerës së pasurisë në kushtet e sotme me atë çfarë ka pasur në momentin e krijimit të saj. Nëse kjo pasuri do të futej në tregun imobilar, vlera që do të paguajë qytetari do të ishte jashtëzakonisht e vogël”, – tha Muho. Sipas kryeregjistruesit, Muho nga 1 shtatori 2016 deri më 31 janar 2017 janë 27 mijë aplikime të dorëzuara.