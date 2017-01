Dy ish-deputetët Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri, mandati i të cilëve u ndërpre nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me kërkesë të Prokurorisë së Përgjithshme, kanë ankimuar vendimin duke nisur betejën ligjore në shkallët e gjyqësorit. Dashamir Tahiri ka ankimuar në Kolegjin Zgjedhor vendimin e KQZ-së, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit për ndërprerjen e mandatit të tij. Në padinë e tij deputeti Tahiri i është referuar ligjit elektoral dhe atij për garantimin e integritetit të personave që kandidojnë, ku sipas pretendimit të tij, vendimmarrja është në kundërshtim me ligjin, pasi që në krye të herës në vendimmarrjen e KQZ-së nuk sqarohet se në cilin institucion deputetët mund ta ankimojnë vendimin. Po ashtu, Tahiri sqaron se pas verifikimit të të dhënave të tij nga prokurori, është vënë në dijeni për herë të parë për një dënim të tij në Ravena në Italisë për një leje drejtimi, çështje për të cilën as nuk është informuar dhe as është ndalur ndonjëherë në Itali, dhe pas verifikimit ka kërkuar që këto dhëna të përfshihen në formularin e vetëdeklarimit. Në këto kushte, Tahiri kërkon shfuqizimin e vendimit të KQZ-së, pasi sipas kërkesë-padisë së tij provohet se në këtë rast nuk plotësohen kërkesat e ligjit, pasi të dhënat e pretenduara nga prokuroria nuk përfshihen brenda periudhës së ndalimit, sipas përcaktimeve të ligjit të dekriminalizimit. Në këto kushte, deputeti Tahiri i kërkon Kolegjit Zgjedhor shqyrtimin në themel të kësaj çështjeje. Avokati Fatmir Braka shprehet se ankimimi është bërë më 30 dhjetor. “Ankimuam në Kolegjin Zgjedhor heqjen e mandatit të deputetit Tahiri që më 30 dhjetor. Shumë shpejt do ta ankimojmë çështjen edhe në Gjykatën Administrative. Ligji nuk e ka të qartë se ku duhet ta bëjmë ankimimin për këtë çështje”, – deklaroi avokati Braka. Deputeti Shkëlqim Selami i është drejtuar me kërkesë-padi Gjykatës Administrative, duke kërkuar shfuqizimin administrativ të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe marrjen e masës për pezullimin e këtij vendimi deri në përfundim të gjykimit. Në padinë kundër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Selami kërkon “shfuqizimin e aktit administrativ, vendimit Nr. 175, datë 29.12.2016, për deklarimin e mbarimit të mandatit të deputetit Shkëlqim Selami. Marrjen e masës së sigurimit të padisë, duke vendosur pezullimin e vendimit Nr. 175, datë 29.12.2016, deri në përfundim të gjykimit”. Atij iu hoq mandati bashkë me deputetin tjetër Dashamir Tahiri në fund të dhjetorit të vitit të shkuar. Edhe kryetari i Bashkisë së Kavajës, Elvis Rroshi, do të ankimojë si jo të drejtë vendimin unanim të KQZ-së. Ndryshe nga dy deputetët, Rroshi duhet t’i drejtohet për ankimim Gjykatës Kushtetuese, pasi vendimin përfundimtar për shkarkimin e tij e firmosi kryeministri i vendit.