Kur edhe Gjermania nuk është e sigurt, imagjinoni vendet e tjera. Ditën e djeshme një futbollist i Dinamo Drezdenit në Bundesligën 2 ka mbetur i plagosur rëndë gjatë një tentative për grabitje, sipas konkluzionit paraprak të policisë. Mbrojtësi 21-vjeçar Mark Vahs, i transferuar këtë verë nga Mainci te Dinamo Drezden, ishte me pushime në qytetin e lindjes, Visbaden, kur minimarketi i hallës së tij u bë skenë të shtënash me armë. Aty ndodhej edhe futbollisti, i cili u plagos rëndë, ashtu si një i afërm i tij, ndërsa halla e Vahs mbeti e vdekur. Vahs u operua me urgjencë dhe tashmë është jashtë rrezikut për jetën.