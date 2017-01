Situata e keqësuar nga bora në të gjithë vendin ka nxjerrë në terren ministra të LSI-së e të PS-së, ashtu si edhe deputetët. Por, nga ana tjetër i ka shtyrë ata në një garë për të vënë në dukje se kush mendon më shumë për qytetarët. Deputeti socialist, Pjerin Ndreu kritikoi dje në orët e para të mëngjesit punën e firmave që pastrojnë rrugët, që sigurisht varen nga Ministria e Transporteve, drejtuar nga LSI. Në një status, publikuar në “Facebook”, Ndreu shkroi: “Të hetohen e penalizohen firmat e pastrimit të rrugëve, sidomos në akset që lidhin Pukën me Kukësin e Tropojën. Kanë marrë lekët e taksapaguesve dhe kanë lejuar bllokimin e rrugëve, duke mos hyrë në kohë me borëpastruese. Nuk kanë hedhur asnjë gram kripë e asgjë! Nuk do lejoj këtë sjellje turpi e të papërgjegjshme të këtyre kompanive që nën hundën tonë bëjnë ç’ju do qejfi, kur njerëzit rrezikojnë jetën rrugëve nacionale nga bllokimi”. Pas deputetit socialist, reagimi erdhi nga këshilltari për mediat i kryetarit të Kuvendit, Emiljano Aleksi, i cili po në rrjetin social iu përgjigj: “Është bërë sport kombëtar vetëdenigrimi dhe spekulimi. Të akuzosh nga faqet e ‘Facebook’-ut dhe të mos ndjekësh nga afër punën e bërë për të ardhur në ndihmë gjithë komunitetit, në limitet e kapaciteteve që disponohen, është dhe e turpshme dhe antikombëtare”. “Është shumë e lehtë të shash në grup, pa argument, pa fakt thjesht për të shprehur pakënaqësinë e paevitueshme nga jeta. Nuk do çuditem dhe kur të dëgjojë që po pastrohen rrugët dhe po hidhet kripë vetëm atje ku kalojnë simpatizantët e LSI-së. “Të drejtën për çdo ndjenjë njerëzore e kanë vetëm ata që punojnë, Sehirxhinjt akuzojnë”, u shpreh Aleksi, i cili postoi foto të makinave që pastronin borën. Në një tjetër status, deputeti socialist, Ndreu shkroi më vonë. “Meqenëse lukunia anti-Soros është picku nga virusi, Berisha e nxjerr foto me makina t’u pastru borën (kushedi ku jan filmu se në F. Arrës jo…), për pak mbërrij vetë në terren e të shohim që borëpastrueset kanë hy në veprim kur ka arrit një metër, që nuk kanë hedhë asnjë kokërr kripë dhe që janë blloku dhe vetë në rrugë e jo më të hapin rrugë për të tjerë. Flas për Fushë-Arrës e Qafë-Mali. Ndërkohë, bjeruni sazeve shurdhuese me përralla anti-Sorros…!”, tha Ndreu. Në orët e pasdrekes ai shkoi vetë në segmentin e rrugës Pukë-Fushë Arrës, nga ku shkroi sërish në “Facebook”: “Sa fillon kufiri me Pukën deri në qytet asnjë borëpastruese e asnjë kokërr kripe. Kush ma gjen një në këtë aks të tregojë….” e pak më vonë ai lajmëroi se rruga ishte pastruar. “Rruga Pukë-Fushë Arrës, një model se si pastrohet bora e si punohet me përgjegjësi. Falënderim Ndue Shanit dhe punonjësve të tij”, shkroi deputeti socialist. Gjatë këtyre ditëve, deputetë e ministra janë shpërndarë në zonat e tyre elektorale për të qenë afër komuniteteve e për të ndihmuar në rastet kur kërkohet ndërhyrja e tyre. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka mbledhur Shtabin e Emergjencave Civile për të marrë të gjithë informacionin se çfarë po ndodh në zonat më të largëta dhe më të vështira të vendit. Ndërkohë, për shkak edhe të epidemisë së gripit, një nga masat që është marrë është edhe mbyllja e çerdheve, kopshteve e shkollave.