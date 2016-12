27 Dhj 2016Posted by us er

Zvicra ka ndryshuar ligjin për emigrantët.Në seancën e mbajtur pak ditë më parë, Dhoma Nacionale e Zvicrës ka miratuar ligjin e rishikuar për të huajt. Në formën e re ky ligj quhet “Ligji për të Huajt dhe Integrimin”, dhe miratimi nga dhoma në fjalë është bërë pasi janë pastruar dallimet që kanë ekzistuar në mes Dhomës Nacionale dhe asaj të Kantoneve (Senatit) në pika të ndryshme, shkruan agjencia e lajmeve “Sda.ch”. Me ligjin e rishikuar, leje të përhershme qëndrimi në Zvicër (Vizë C) mund të marrin vetëm ata të huaj që janë të integruar mirë në shoqërinë zvicerane. Të integruar konsiderohen ata të huaj që kujdesen për rendin dhe sigurinë, marrin pjesë në jetën ekonomike, ose arsimohen dhe kanë njohuritë e duhura gjuhësore. Nga partitë e përfaqësuara në parlament, vetëm SVP/UDC e ka kundërshtuar ligjin e rishikuar. Sipas kësaj partie, integrimi i të huajve nuk është detyrë e shtetit. Nga ana tjetër, partitë që e kanë mbështetur ligjin kanë vënë theksin në koston e lartë që shkakton integrimi i mangët i të huajve. “Vizën C” të huajt mund ta humbin sërish, nën kushte të caktuara. Madje, edhe nëse e kanë mbajtur për 15 vjet këtë vizë (leja e qëndrimit të përhershëm), ata mund të mbeten pa të, në rast se rrezikojnë rendin dhe sigurinë, ose janë të varur për një kohë të gjatë nga ndihmat sociale. Ligji është i gatshëm për votimin, që të premten do të bëhet në seancën e përbashkët të të dyja dhomave.

Punësimi

Ndonëse, bazuar në politikat qeveritare, mund të duket e komplikuar që të punësoheni në Zvicër, në praktikë situata është paksa më ndryshe. Bazuar në dispozitat ligjore të shtetit zviceran, punonjësit e huaj kanë po të njëjtat të drejta dhe paga sikurse edhe shtetasit e Zvicrës. Në fakt, numri i të huajve që punojnë në këtë vend është rritur dukshëm në dekadën e fundit. Aktualisht në Zvicër jetojnë e punojnë rreth 1.5 milionë të huaj. Kjo përbën përafërsisht rreth 20% të popullsisë që japin kontributin e tyre në zhvillimin ekonomik të vendit. Në vitin 2002, marrëveshja bilaterale ndërmjet Zvicrës dhe BE-së u lejoi shtetasve të BE-së lëvizje të lirë, dhe kjo ndikoi edhe në heqjen e disa kufizimeve për shtetasit e vendeve që nuk janë pjesë e BE-së. Gjatë punësimit në Zvicër duhet të keni parasysh se ekzistojnë ndryshime të caktuara në mes të regjioneve. Gjeneva është regjioni me përqindjen më të madhe të punësimit të të huajve (rreth 50%). Kur flasim për tregun zviceran të punës, bëhet fjalë për vende të lira pune për vitin aktual që janë shpallur nga kompanitë nëpër regjione të ndryshme. Shumica e vendeve të lira të punës për shtetasit e vendeve që nuk janë pjesë e BE-së përfshijnë sektorin e shitjeve dhe ndërtimtarisë. Në regjionin e Zyrihut dhe St. Gallen, vetëm sivjet janë shpallur mbi 1.000 vende të lira të punës. Të dhënat tregojnë për zgjerim të aktivitetit të punësimit nga kompanitë zvicerane në vitin 2017. Një vit më parë, në Zvicër ishin të lira rreth 23.406 vende pune, që përfshinin zanate të ndryshme, ndërsa aktualisht janë rreth 26.521 vende të lira pune. Një studim i “Schweiz am Sonntag” tregon se në mesin e punëdhënësve më të mëdhenj janë kompanitë industriale, të cilat janë duke planifikuar për të zgjeruar numrin e të punësuarve.