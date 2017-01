16 Jan 2017Posted by us er

Ikën nga QSUT, grup pune për kalimin e aseteve

Shërbimi Universitar i Ortopedi-Traumatologjisë tashmë do të jetë në varësinë e Spitalit Universitar të Traumës. Deri më tani ky shërbim ishte pjesë e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, ndonëse ambientet e tij janë të vendosur pranë ish-Spitalit Ushtarak. Ndërkaq, në urdhrin e ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj ku përcaktohet ndryshimi i varësisë, përcaktohet gjithashtu edhe fakti se “në numrin e përgjithshëm të punonjësve, për vitin 2017, për Spitalin Universitar të Traumës do të shtohen 85 punonjës, numër ky që zbritet nga numri i përgjithshëm i punonjësve për QSUT-në. Kjo do të shoqërohet edhe me kalimin e fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore përkatëse, si dhe planifikimin e fondit në zërin “mallra-shërbime”, të nevojshëm për funksionimin e Shërbimit të Ortopedi-Traumatologjisë. Ndërkaq, me qëllim kalimin e aseteve të këtij shërbimi, drejtoria e QSUT-së dhe drejtoria e SUT-së do të ngrenë grup të përbashkët pune. Urdhri i ministrit i shtrin efektet nga data 1 janar e këtij viti.