07 Shk 2017Posted by us er

Benardeta Syku

Nuk është fund i majit 2013, kur iu premtonte shkodranëve, nuk është as fillimi i shtatorit 2013 kur zbarkonte në Shkodër me qeverinë e sapoformuar me valixhe projektesh ndër duar, si ata biznesmenët spekulativë.

Ishte maj-qershor 2013, kur trumbetonte se: “Shqiptarët nuk mund të mbanin në kurriz një pushtet, që flet gjithë ditën për ta dhe punon gjithë ditën për vete, premton dhe zhgënjen, premton dhe harron”.

Ishte maj-qershor 2013, kur prezantohej si nip i Shkodrës, e sa krenar ndihej për lidhjen e veçantë që mbante me këtë qytet: “Jam nip i këtij qyteti, – thoshte – por, jo vetëm si nip, por si shqiptar që e njeh dhe e do historinë e këtij vendi, e konsideroj krenarinë e Shkodrës si një nga ato vlera që çdo njeri duhet të ruajë. Është e papranueshme që një parti të shkelë me këmbë vlerat e Shkodrës”.

Ishte maji-qershor 2013, kur shprehej se ishin një milion shqiptarë të papunë, të cilët duhej të mësonin për të gjetur punë, por pa larguar qeverisjen e asaj kohe – thoshte – nuk do kishte punë, biznese, mijëra e mijëra shqiptarë të talentuar, çdo i papunë s’do mund të merrte dot shërbimin shëndetësor, ndërkohë akuzonte qeverinë “Berisha” se vendet e punës i trajtonte si lëmosha për ushtarët e pushtetit.

Ishte maji-qershor 2013, kur premtonte se Shkodra do bëhej parajsë, do të ndërtonte rrugë kryesore e dytësore, biles sipas standardeve të certifikuara. Do shpërblente të mbyturit e të papërmbyturit, vetëm e vetëm të vinte në pushtet. Zotohej para shkodranëve se qeveria socialiste do të investonte për Shkodrën aq sa nuk ishte bërë për 20 vite. Nën qeverisjen socialiste të rinjtë do kishin mundësi të barabarta për punësim dhe karrierë, nuk do ecej me ngjyrime politike, askush s’do të largohej nga puna se i përkiste një force politike, apo të merrej zvarrë nëpër mitingje. Në vend do të “lulëzonte” meritokracia. Ditë të mira po vinin, Shqipëria po “rilindte”.

Sot jemi afër maj-qershorit 2017, katër vite nga koha e premtimeve të mëdha. Shkodranët patën kohë mjaftueshëm të shikojnë se asgjë nga premtimet nuk u mbajt. Nuk u ndërtua rrugë hyrëse, që do eliminonte izolimin nga përmbytjet. Nuk u financuan projektet jetike që bashkia i paraqiti qeverisë. Totali i buxhetit të investuar në Shkodër është më i vogël edhe se në qytetet që janë sa gjysma e Shkodrës. Asnjë shkollë e re, asnjë spital apo edhe qendër e re shëndetësore nuk është ndërtuar. Papunësia është rritur, siç janë rritur ikjet në emigracion. Punësimi kryhet jo vetëm me seleksionim politik, por edhe me çmim tregu dmth., kush paguan më shumë. Drejtorët u dëgjua nga një mbledhje socialistësh të trajtoheshin si repart ushtarak në mbrojtje të pushtetit socialist. Gjatë këtyre viteve, lista e përfituesve të ndihmës ekonomike dhe asaj të paaftësisë u zvogëlua, edhe pse nevoja është rritur. Familjarë të varfër përjetuan presion të madh psikologjik, përmes faturës së energjisë elektrike, faturave aforfe të tejfryra dhe kërcënimet me heqje nga puna të debitorëve, deri në burgosje. Listat e debitorëve nëpër dyqanet e Shkodrës u shtuan.

Sot jemi afër maj-qershorit 2017 dhe gara elektorale do na dhurojë përsëri shfaqjen e premtimeve. Shkodranët, do e shohin përsëri “nipin” që premton dhe harron. Nipi do vijë sërish në Shkodër dhe ndoshta sondazhet do ia kenë dhënë një informacion paraprak se çfarë rezultati e pret. Por, dua t’i kujtoj se në Shkodër edhe në raste dëshpërimi ne bajmë humor. Do dimë ta trajtojmë siç ndodhi vite më parë me një kryeministër që premtonte në miting elektoral, se në mandatin tjetër do të sillte 36 milionë euro investime për Shkodrën. Një shkodran nga turma ia pret: “Po ti rren se rren e ke mor burr, bane të paktën 40 milionë, e mos u korit!”.

Jo më kot kujtova ngjarjen më lart. Shkodranët janë të mprehtë, nuk u besojnë premtimeve boshe, aq më pak për herën e dytë. Këtë herë “Rindjen” do ta votojnë për atë çka nuk bëri, jo për atë që do të premtojë! Do ta dëgjojnë sipas premtimeve dhe do ta votojnë sipas harrimeve.

Nënkryetare e FRPD