28 Dhj 2016Posted by us er

Një nga zonat që deri pak kohë më parë shërbente si vendgrumbullim për mbetjet urbane nga banorët e njësinë nr. 11, tashmë po shndërrohet në një hapësirë tërheqëse për qytetarët. Bashkia e Tiranës nisi të martën punën për krijimin e një parku të ri urban në zonën e Laprakës me mbjelljen e 320 fidanëve të rinj, si pjesë e operacionit më të madh të gjelbërimit të qytetit, për të krijuar atë që në Planin e Përgjithshëm Vendor njihet si “Pylli Orbital”. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, theksoi se Bashkia e Tiranës do të vijojë të punojë me intensitet edhe në këto ditë festash. “Më vjen mirë që fillojmë parkun urban të Laprakës. Ka qenë një zonë totalisht e djerrë, si një kosh hedhurinash, ndërsa sot po nisim një park urban, i cili do u shërbejë mijëra banorëve që jetojnë në pallatet e reja, por edhe në pjesët që janë të zhvilluara rishtas nga banorët e ardhur në vitet ’90. Do të jetë një ambient fantastik për ata që do kenë mundësi të kalojnë kohën e tyre të lirë. Jo të gjithë e kanë mundësinë apo kohën të shkojnë te liqeni apo në parqet e mëdha, si Kashari, Farka, që po pyllëzojmë”, tha Veliaj. Në një sipërfaqe prej 4000 m2, përveç mbjelljes së pemë-ve, parashikohet edhe sistemi i të gjithë sheshit, mbjellja e luleve dekorative si dhe vendosja e stolave, çka pritet që ta shndërrojë këtë zonë në një hapësirë çlodhëse për të gjithë banorët e Laprakës.